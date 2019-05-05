Россиянин Бетербиев защитил титул чемпиона мира IBF, победив американца Калайджича

Источник: AP 2019

Бетербиев во второй раз защитил пояс, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом нокаутом в 12-м раунде. В октябре прошлого года Бетербиев впервые защитил титул, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде.

В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 14 побед (все нокаутом), ни одного поражения.

Российский боксер провел неплохую любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, в том числе у бывшего и нынешнего чемпионов мира среди профессионалов — Сергея Ковалева и кубинца Юниера Дортикоса соответственно, проиграв при этом всего пять боев. После Олимпиады-2012 Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с известным американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

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27-летний Калайджич потерпел второе поражение при 24 победах (17 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. В 2016 году Калайджич вынужден был пропустить почти два года — он получил травму, врачи диагностировали ему аваскулярный некроз кисти и сообщили, что он больше не сможет выйти на ринг. Калайджич уже устроился на работу на стройке, но затем нашел способ лечения (терапию) через Google, который ему помог, и американец в июне 2018 года продолжил карьеру, одержав две победы.