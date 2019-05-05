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10:30 (мск), источник: ТАСС

Мексиканский боксер Альварес объединил три титула чемпиона мира

ТАСС, 5 мая. Мексиканец Сауль Альварес объединил три титула чемпиона мира по боксу в весовой категории до 72,6 кг. В 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе (США, штат Невада) он выиграл у американца Дэниела Джейкобса по очкам.

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Источник: Reuters

Все трое судей отдали победу Альваресу — 115−113, 115−113, 116−112.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) и завоевал пояс Международной боксерской федерации (IBF), принадлежавший Джейкобсу. Он впервые защитил пояса WBA и WBC, завоеванные в сентябре 2018 года благодаря победе над казахстанцем Геннадием Головкиным по очкам. Первый поединок с Головкиным, прошедший в сентябре 2017 года, завершился вничью.

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В послужном списке 28-летнего Альвареса теперь 52 победы (35 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Этот поединок стал вторым для мексиканского боксера по контракту со стриминговым сервисом DAZN на рекордную для мирового спорта сумму в $365 млн, который он подписал в октябре прошлого года. Соглашение рассчитано на 11 поединков до 2023 года. В дебютном бою по этому контракту Альварес в декабре прошлого года победил британца Рокки Филдинга техническим нокаутом в третьем раунде и стал чемпионом мира в третьей весовой категории, завоевав пояс WBA в весе до 76,2 кг.

Джейкобс не сумел впервые защитить пояс IBF, завоеванный в октябре прошлого года благодаря победе над украинцем Сергеем Деревяненко по очкам. В активе 32-летнего Джейкобса теперь 35 побед (29 нокаутом), три поражения. В 2017 году американец встречался с Головкиным в бою за три титула чемпиона мира по престижным версиям и проиграл по очкам.

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