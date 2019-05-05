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10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бетербиев снова уложил соперника. Кто следующий

Российский боксер Артур Бетербиев победил техническим нокаутом представителя США Радивое Калайджича.

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Источник: Спорт-Экспресс

Мало кто ожидал другого результата. 14 боев, 14 побед, все нокаутом. Радивое Каладжич дотянул до начала 5 раунда, но шансов выиграть у него здесь практически не было. Там и старая травма руки, и пауза в выступлениях длиной почти два года, и главным образом то, с кем дрался Радивое после этой паузы — такие бои не могут подготовить тебя к поединку с самым опасным панчером этого дивизиона.

Каладжич

Первые пару раундов казалось, что ему удастся двигаться вперед-назад, путая и сбивая соперника с толку, смещаться от правой руки, связывать Артура в клинче, но списать все это можно на состояние самого Бетербиева, который то ли пребывал в задумчивости, то ли решил выцеливать оппонента, зарядился на один удар.

Расс Анбер в углу Бетербиева требовал расслабиться, вести беглый огонь сериями ударов, но тут сделал ошибку соперник.

Постоянное движение спиной вперед его утомило, и Каладжич решил удивить себя и Артура, ввязавшись в обмен ударами на средней дистанции. Но когда ты это делаешь, самое важное — ударить серию, постаравшись опередить соперника, а затем спешно убираться оттуда. У Радивое с последним как раз возникла проблема, он не вполне почувствовал момент, когда чемпион начинает отвечать, оказался спиной к канатам так, что уходить стало некуда — и получил несколько ударов в голову, а затем короткий хук по корпусу, который вышиб из него воздух и заставил присесть на настил.

Бетербиев окончательно расслабился и просто ждал момента, когда Каладжич снова останется после своих ударов на средней дистанции — и это снова произошло в четвертом раунде, который завершился тем, что Каладжич, стоя на нетвердых ногах, что-то разъяснял рефери боя. Затем в угол к нему пришел врач, а затем и пятый раунд снова начался с консультации рефери с доктором. Он действительно много пропускал, и, возможно, они знали о Каладжиче и его медицинской карте что-то, чего не знали мы, по эту сторону экрана.

Публика в зале требовала крови, Бетербиев шел через удары Радивое как танк, прошил его защиту еще несколькими ударами справа — и все было закончено. В самом начале раунда Каладжич пошатнулся, и судья решил, что дальше будет только хуже.

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Когда бой с Ковалевым?

Бетербиев и Ковалев, похоже, теперь навечно связаны. Из всех чемпионов в полутяжелом весе, лучшие моменты которых могли бы показать в ходе трансляции, был отчего-то выбран Сергей Ковалев. Видимо, все, что наговорили друг про друга эти бойцы, уж слишком заметно, даже для американской публики. Того и гляди, пресса там перейдет на русский, чтобы позлить Бетербиева и Ковалева вопросами друг про друга.

Сергей ведет сейчас переговоры с Энтони Ярдом, обязательным претендентом на его пояс WBO, промоутер Ковалева Кэти Дува явно не против того, чтобы бой забрал себе в Великобританию Фрэнк Уоррен, но точно не раньше осени, т.к. в июле в Екатеринбурге будет проходить торгово-промышленная выставка Иннопром, где традиционно возможен большой бой. Никто не говорит пока вслух, ничего не обещает, но Ковалев один из главных претендентов на то, чтобы привезти туда свой чемпионский пояс.

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Говорят, новый тренер Ковалева Бадди Макгирт посмотрел какие-то старые любительские бои Сергея и сказал что-то в духе: «Черт! Куда делся тот боксер?».

Бадди сейчас учит боксеров двигаться, работать джебом и не подставлять под удары голову. То есть боксировать не так, как дрался он сам — и не так, как проводил бои Ковалев на пике своей профессиональной карьеры. В реванше с Элейдером Альваресом это принесло свои плоды, и если случится бой против Бетербиева — Ковалев тоже попытается боксировать именно так. Если ему позволит его гордость и накопившиеся личные претензии к Артуру.

Бой Бетербиева с Биволом в реальности только немного ближе, чем кажется — оба дерутся в эфире нового бродкастера DAZN, но карьерой Бивола сейчас занимается компания Matchroom Эдди Хирна, а у Бетербиева контракт с Бобом Арумом. Как и у другого чемпиона в этом весе, Александра Гвоздика. Неясно пока, кто и как будет преодолевать все эти противоречия — и ради чего. Обычно это делают ради больших денег, но пока не похоже, что они закопаны где-то рядом.

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Где деньги?

Большие деньги в эту ночь были на ставке в Лас-Вегасе, где Саул Альварес дрался с Дэниэлом Джейкобсом. Альварес вроде бы контролировал и перебоксировал соперника в начале боя, но чуть сдал во второй половине — и если бы Джейкобс наше в себе силы забрать последний раунд, то была бы ничья. В итоге титулы в среднем весе — почти все — у мексиканца, который получил за это все гарантированные 35 млн долларов. Джейкобсу было обещано не меньше 10, минус 1 млн штрафа за то, что на контрольном взвешивании в день боя он не вписался в лимиты — по 250 тысяч за каждый фунт перевеса. В итоге, Дэнни, провернувший похожий трюк в бою против Головкина, начал поединок слишком медленно и дал Альваресу огромную фору. 115−113 у двух судей и 116−112 у третьего — все в пользу самого высокооплачиваемого боксера в мире Саула Альвареса.

Геннадий Головкин, кстати, сидел в рингсайде и поединком был не очень доволен: «Я не увидел особых эмоций, ничего особенного. Хороший спарринг. Было скучновато. На таком этапе все должно быть ярче для публики». Мексиканцы в зале Головкина освистали. Артур Бетербиев был ярким, ровно в соответствии с ожиданиями. Но пока это не оплачивается так, как бои чемпионов за объединение титулов в Вегасе. ​.

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