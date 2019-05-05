Бетербиев снова уложил соперника. Кто следующий
Российский боксер Артур Бетербиев победил техническим нокаутом представителя США Радивое Калайджича.
Российский боксер Артур Бетербиев победил техническим нокаутом представителя США Радивое Калайджича.
Мало кто ожидал другого результата. 14 боев, 14 побед, все нокаутом. Радивое Каладжич дотянул до начала 5 раунда, но шансов выиграть у него здесь практически не было. Там и старая травма руки, и пауза в выступлениях длиной почти два года, и главным образом то, с кем дрался Радивое после этой паузы — такие бои не могут подготовить тебя к поединку с самым опасным панчером этого дивизиона.
Первые пару раундов казалось, что ему удастся двигаться
Постоянное движение спиной вперед его утомило, и Каладжич решил удивить себя и Артура, ввязавшись в обмен ударами на средней дистанции. Но когда ты это делаешь, самое важное — ударить серию, постаравшись опередить соперника, а затем спешно убираться оттуда. У Радивое с последним как раз возникла проблема, он не вполне почувствовал момент, когда чемпион начинает отвечать, оказался спиной к канатам так, что уходить стало некуда — и получил несколько ударов в голову, а затем короткий хук по корпусу, который вышиб из него воздух и заставил присесть на настил.
Бетербиев окончательно расслабился и просто ждал момента, когда Каладжич снова останется после своих ударов на средней дистанции — и это снова произошло в четвертом раунде, который завершился тем, что Каладжич, стоя на нетвердых ногах,
Публика в зале требовала крови, Бетербиев шел через удары Радивое как танк, прошил его защиту еще несколькими ударами справа — и все было закончено. В самом начале раунда Каладжич пошатнулся, и судья решил, что дальше будет только хуже.
Бетербиев и Ковалев, похоже, теперь навечно связаны. Из всех чемпионов в полутяжелом весе, лучшие моменты которых могли бы показать в ходе трансляции, был
Сергей ведет сейчас переговоры с Энтони Ярдом, обязательным претендентом на его пояс WBO, промоутер Ковалева Кэти Дува явно не против того, чтобы бой забрал себе в Великобританию Фрэнк Уоррен, но точно не раньше осени, т.к. в июле в Екатеринбурге будет проходить
Говорят, новый тренер Ковалева Бадди Макгирт посмотрел
Бадди сейчас учит боксеров двигаться, работать джебом и не подставлять под удары голову. То есть боксировать не так, как дрался он сам — и не так, как проводил бои Ковалев на пике своей профессиональной карьеры. В реванше с Элейдером Альваресом это принесло свои плоды, и если случится бой против Бетербиева — Ковалев тоже попытается боксировать именно так. Если ему позволит его гордость и накопившиеся личные претензии к Артуру.
Бой Бетербиева с Биволом в реальности только немного ближе, чем кажется — оба дерутся в эфире нового бродкастера DAZN, но карьерой Бивола сейчас занимается компания Matchroom Эдди Хирна, а у Бетербиева контракт с Бобом Арумом. Как и у другого чемпиона в этом весе, Александра Гвоздика. Неясно пока, кто и как будет преодолевать все эти противоречия — и ради чего. Обычно это делают ради больших денег, но пока не похоже, что они закопаны
Большие деньги в эту ночь были на ставке в
Геннадий Головкин, кстати, сидел в рингсайде и поединком был не очень доволен: «Я не увидел особых эмоций, ничего особенного. Хороший спарринг. Было скучновато. На таком этапе все должно быть ярче для публики». Мексиканцы в зале Головкина освистали. Артур Бетербиев был ярким, ровно в соответствии с ожиданиями. Но пока это не оплачивается так, как бои чемпионов за объединение титулов в Вегасе. .