Бетербиев снова уложил соперника. Кто следующий

Источник: Спорт-Экспресс

Мало кто ожидал другого результата. 14 боев, 14 побед, все нокаутом. Радивое Каладжич дотянул до начала 5 раунда, но шансов выиграть у него здесь практически не было. Там и старая травма руки, и пауза в выступлениях длиной почти два года, и главным образом то, с кем дрался Радивое после этой паузы — такие бои не могут подготовить тебя к поединку с самым опасным панчером этого дивизиона.

Каладжич

Первые пару раундов казалось, что ему удастся двигаться вперед-назад, путая и сбивая соперника с толку, смещаться от правой руки, связывать Артура в клинче, но списать все это можно на состояние самого Бетербиева, который то ли пребывал в задумчивости, то ли решил выцеливать оппонента, зарядился на один удар.

Расс Анбер в углу Бетербиева требовал расслабиться, вести беглый огонь сериями ударов, но тут сделал ошибку соперник.

Постоянное движение спиной вперед его утомило, и Каладжич решил удивить себя и Артура, ввязавшись в обмен ударами на средней дистанции. Но когда ты это делаешь, самое важное — ударить серию, постаравшись опередить соперника, а затем спешно убираться оттуда. У Радивое с последним как раз возникла проблема, он не вполне почувствовал момент, когда чемпион начинает отвечать, оказался спиной к канатам так, что уходить стало некуда — и получил несколько ударов в голову, а затем короткий хук по корпусу, который вышиб из него воздух и заставил присесть на настил.

Бетербиев окончательно расслабился и просто ждал момента, когда Каладжич снова останется после своих ударов на средней дистанции — и это снова произошло в четвертом раунде, который завершился тем, что Каладжич, стоя на нетвердых ногах, что-то разъяснял рефери боя. Затем в угол к нему пришел врач, а затем и пятый раунд снова начался с консультации рефери с доктором. Он действительно много пропускал, и, возможно, они знали о Каладжиче и его медицинской карте что-то, чего не знали мы, по эту сторону экрана.

Публика в зале требовала крови, Бетербиев шел через удары Радивое как танк, прошил его защиту еще несколькими ударами справа — и все было закончено. В самом начале раунда Каладжич пошатнулся, и судья решил, что дальше будет только хуже.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cy6HAT04OGA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда бой с Ковалевым?

Бетербиев и Ковалев, похоже, теперь навечно связаны. Из всех чемпионов в полутяжелом весе, лучшие моменты которых могли бы показать в ходе трансляции, был отчего-то выбран Сергей Ковалев. Видимо, все, что наговорили друг про друга эти бойцы, уж слишком заметно, даже для американской публики. Того и гляди, пресса там перейдет на русский, чтобы позлить Бетербиева и Ковалева вопросами друг про друга.

Сергей ведет сейчас переговоры с Энтони Ярдом, обязательным претендентом на его пояс WBO, промоутер Ковалева Кэти Дува явно не против того, чтобы бой забрал себе в Великобританию Фрэнк Уоррен, но точно не раньше осени, т.к. в июле в Екатеринбурге будет проходить торгово-промышленная выставка Иннопром, где традиционно возможен большой бой. Никто не говорит пока вслух, ничего не обещает, но Ковалев один из главных претендентов на то, чтобы привезти туда свой чемпионский пояс.

Говорят, новый тренер Ковалева Бадди Макгирт посмотрел какие-то старые любительские бои Сергея и сказал что-то в духе: «Черт! Куда делся тот боксер?».

Бадди сейчас учит боксеров двигаться, работать джебом и не подставлять под удары голову. То есть боксировать не так, как дрался он сам — и не так, как проводил бои Ковалев на пике своей профессиональной карьеры. В реванше с Элейдером Альваресом это принесло свои плоды, и если случится бой против Бетербиева — Ковалев тоже попытается боксировать именно так. Если ему позволит его гордость и накопившиеся личные претензии к Артуру.

Бой Бетербиева с Биволом в реальности только немного ближе, чем кажется — оба дерутся в эфире нового бродкастера DAZN, но карьерой Бивола сейчас занимается компания Matchroom Эдди Хирна, а у Бетербиева контракт с Бобом Арумом. Как и у другого чемпиона в этом весе, Александра Гвоздика. Неясно пока, кто и как будет преодолевать все эти противоречия — и ради чего. Обычно это делают ради больших денег, но пока не похоже, что они закопаны где-то рядом.

Где деньги?

Большие деньги в эту ночь были на ставке в Лас-Вегасе, где Саул Альварес дрался с Дэниэлом Джейкобсом. Альварес вроде бы контролировал и перебоксировал соперника в начале боя, но чуть сдал во второй половине — и если бы Джейкобс наше в себе силы забрать последний раунд, то была бы ничья. В итоге титулы в среднем весе — почти все — у мексиканца, который получил за это все гарантированные 35 млн долларов. Джейкобсу было обещано не меньше 10, минус 1 млн штрафа за то, что на контрольном взвешивании в день боя он не вписался в лимиты — по 250 тысяч за каждый фунт перевеса. В итоге, Дэнни, провернувший похожий трюк в бою против Головкина, начал поединок слишком медленно и дал Альваресу огромную фору. 115−113 у двух судей и 116−112 у третьего — все в пользу самого высокооплачиваемого боксера в мире Саула Альвареса.