«Я снова побью GGG». «Канело» после победы над Джейкобсом сделал заявление о третьем бое с Головкиным

«Все прошло так, как мы и думали. Знали, что Дэниэл непростой боец. Но слава богу мы все сделали правильно и выполнили нашу работу. Что касается дальнейших планов, то я хочу получать самые сложные вызовы, вот и все. Третий бой с Головкиным? Лично для меня эта тема закрыта. Но если люди хотят увидеть этот поединок, то я к нему готов и я снова побью Геннадия», — приводит слова мексиканца RingTV.
Напомним, сегодня, 5 мая, в Лас-Вегасе состоялся объединительный поединок между Альваресом и Джейкобсом, который завершился победой мексиканского боксера. Видео полного боя можно посмотреть здесь.
Ранее этими титулами владел казахстанец Геннадий Головкин, который вместе со своим новым тренером Джонатаном Бэнксом посетил этот поединок. После боя GGG выразил разочарование и назвал поединок Альвареса и Джейкобса скучным.