«Я снова побью GGG». «Канело» после победы над Джейкобсом сделал заявление о третьем бое с Головкиным

«Все прошло так, как мы и думали. Знали, что Дэниэл непростой боец. Но слава богу мы все сделали правильно и выполнили нашу работу. Что касается дальнейших планов, то я хочу получать самые сложные вызовы, вот и все. Третий бой с Головкиным? Лично для меня эта тема закрыта. Но если люди хотят увидеть этот поединок, то я к нему готов и я снова побью Геннадия», — приводит слова мексиканца RingTV.