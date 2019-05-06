Головкин рассказал о причинах ухода от Санчеса и главном отличии нового тренера

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Об уходе от наставника Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое желание совершенствоваться. В свою очередь, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» из-за того, что боксер решил урезать жалование тренера.

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Недавно Головкин представил нового тренера — им стал Джонатон Бэнкс, который работал с украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко.

«Последнее время что-то пошло не так, но с моей стороны не было никакой паники. Я хочу развиваться дальше. Сейчас вы выслушали Абеля и думаете, что это было паническое решение с моей стороны. Но я просто хочу познать больше, и надеюсь, что новые люди научат меня большему. Я верю, что с Бэнксом у меня получится такая же химия, какая была с Санчесом. Я вижу, как Джонатон смотрит на определенные вещи, и я хочу познать это, ощутить на себе. Я не считаю, что проиграл “Канело” или с Санчесом что-то было не так, просто, как я уже сказал, я хочу узнать другую сторону медали. Бэнкс не делает ставку на силовые удары, он тяготеет к тому, чтобы я больше боксировал. Я не хочу говорить плохо про Абеля, но с Джонатоном мы начали делать то, что я никогда не делал раньше», — сказал Головкин для FightHype.com.

«Все произошло само собой. Все к этому шло. После последних разговоров мы определились, что будут перемены, и теперь мы их сделали. Мы знаем друг друга долгое время, и более серьезный разговор должен был состояться. Каждый должен был показать, чего именно ждет от нашего тандема. По той информации, что исходит от Абеля, и той, что исходит от меня, можно понять, что каждый из нас показывает свое лицо. У каждого своя правда. А рассуждать обо всем будут люди. Время для перемен наступило давно. Он остался при своем мнении, а я — при своем. Были ли финансовые вопросы ключевым фактором? Это мнение Санчеса. Я поблагодарил его за сотрудничество, но я не слежу, что говорит он. Если отталкиваться от его слов, могу сказать, что способен аргументировать его неправоту», — рассказал Головкин в интервью на FightHub TV.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса в сентябре 2018 года, в котором казахстанец проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.