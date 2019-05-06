Головкин рассказал о причинах ухода от Санчеса и главном отличии нового тренера

Об уходе от наставника Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое желание совершенствоваться. В свою очередь, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности»
Недавно Головкин представил нового тренера — им стал Джонатон Бэнкс, который работал с украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко.
«Последнее время
«Все произошло само собой. Все к этому шло. После последних разговоров мы определились, что будут перемены, и теперь мы их сделали. Мы знаем друг друга долгое время, и более серьезный разговор должен был состояться. Каждый должен был показать, чего именно ждет от нашего тандема. По той информации, что исходит от Абеля, и той, что исходит от меня, можно понять, что каждый из нас показывает свое лицо. У каждого своя правда. А рассуждать обо всем будут люди. Время для перемен наступило давно. Он остался при своем мнении, а я — при своем. Были ли финансовые вопросы ключевым фактором? Это мнение Санчеса. Я поблагодарил его за сотрудничество, но я не слежу, что говорит он. Если отталкиваться от его слов, могу сказать, что способен аргументировать его неправоту», — рассказал Головкин в интервью на FightHub TV.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал
На ринг Головкин вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в