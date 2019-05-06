«Стать лучше и вернуть титулы». Новый тренер Головкина разобрал бои с «Канело» и высказался о Санчесе

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Нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил на этом посту Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 году, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

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По словам Бэнкса, он понимает, что начиная работать с таким именитым боксером, он оказывается в сложной ситуации: никто не воздаст ему должное, если Головкин будет выигрывать, но в случае еще одного поражения винить скорее всего будут тренера.

«Происходящее сейчас напоминает мне времена, когда я тренировал Владимира Кличко, — отметил Бэнкс в интервью каналу Behind The Gloves. — Я начал работать с ним в 2012 году, он долгое время шел без поражений, и пока он выигрывал, никто не видел в этом моей заслуги, но как только он проиграл, в этом сразу обвинили меня. С Головкиным дела обстоят так, что если что-нибудь пойдет не так, винить будут меня. Но пусть тогда винят меня и во всем хорошем, что будет происходить. Однако я в любом случае рад работать с Головкиным, это ставит передо мной интересные задачи».

Бэнкс считает, что главной проблемой Головкина в обоих поединках против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) была недостаточно высокая активность. Напомним, их первый поединок в сентябре 2017 года завершился вничью, а год спустя казахстанец проиграл решением судей, потерпев первое поражение и лишившись титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Большинство судей обращают внимание на активность и отдают преимущество тому, кто выбрасывает больше ударов, даже если он много промахивается, — сказал тренер. — Думаю, одним из моментов, над которыми может поработать Геннадий, является более высокая активность. А с учетом силы его ударов, если он будет действовать активнее, то будет наносить больше ущерба сопернику».

«Я с уважением отношусь к Абелю Санчесу, это один из лучших тренеров в боксе, и я никогда не скажу о нем ничего плохого, — добавил Бэнкс. — Я уважаю его достижения. Но тем не менее у меня есть понимание того, как Геннадий может стать лучше и вернуть себе свои титулы».

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против «Канело».