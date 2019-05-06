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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Геннадий должен внести свой вклад». DAZN озвучил условие для третьего боя «Канело» — Головкин

Вице-президент телекомпании DAZN Джозеф Марковски прокомментировал возможность организации третьего боя между казахстанским экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и обладателем титулов WBC, WBA (Super) и IBF мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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«Если фанаты хотят увидеть трилогию “Канело” — Головкин, то это тот бой, который мы хотим сделать, — сказал Марвковски для LA Times. — Геннадий должен внести свой вклад в июне, и тогда мы соберем все стороны, чтобы обсудить поединок на сентябрь».

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На ринг Головкин вернется 8 июня в Нью-Йорке в поединке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Бой пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Что касается Альвареса, то он 4 мая на арене T-Mobile победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и отобрал у того пояс IBF. После победы мексиканец заявил, что открыт к третьему бою с Головкиным.

Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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