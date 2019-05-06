«Геннадий должен внести свой вклад». DAZN озвучил условие для третьего боя «Канело» — Головкин

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Если фанаты хотят увидеть трилогию “Канело” — Головкин, то это тот бой, который мы хотим сделать, — сказал Марвковски для LA Times. — Геннадий должен внести свой вклад в июне, и тогда мы соберем все стороны, чтобы обсудить поединок на сентябрь».

Читайте также Геннадий Головкин официально объявил имя нового тренера

На ринг Головкин вернется 8 июня в Нью-Йорке в поединке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Бой пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Что касается Альвареса, то он 4 мая на арене T-Mobile победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и отобрал у того пояс IBF. После победы мексиканец заявил, что открыт к третьему бою с Головкиным.