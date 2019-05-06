Команда «Канело» отказала Головкину в поединке в сентябре

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Накануне в Лас-Вегасе на арене T-Mobile «Канело» победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF.

За этим поединком с трибуны наблюдал казахстанский экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который дрался и с Альваресом, и с Джейкобсом.

Однако после поединка Альварес даже не упомянул Головкина на послематчевой пресс-конференции. В свою очередь, его тренер ожидает, что его подопечный вернется на ринг в сентябре на День независимости Мексики и вновь выступит на T-Mobile. При этом Рейносо ответил «нет» на вопрос о том, будет ли соперником Головкин.

«Моя цель — драться за титулы», — добавил Альварес. Мексиканец отметил, что последним оставшимся поясом в среднем весе — WBO владеет Деметриус Андраде, у которого на 29 июня намечена защита титула против Мацея Сулецки на DAZN. По его словам, «это может быть слишком близко», что организовать их бой в середине сентября.

Ранее «Канело» в качестве основного условия для третьего боя с Головкиным называл наличие титула у казахстанца. В то же время мексиканец выразил уверенность, что вновь побьет Головкина.

Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.