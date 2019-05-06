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10:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне позвонил он лично». Новый тренер Головкина о предложении от GGG и задачах в тренировках

Американский тренер Джонатан Бэнкс в интервью FightHub TV признался, что предложение о сотрудничестве от экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) стало для него неожиданностью.

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Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил на этом посту Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

— Когда мне позвонили от Геннадия, я шел домой из зала в Детройте. Такое вот изменение сценария. Но я не первый раз в Big Bear. Когда я был моложе, легендарный Эмануэль Стюард тренировал там Оскара Де Ла Хойю. Я бывал в Big Bear и раньше, но это было почти 20 лет тому назад. Я не был тут уже очень давно, но мне здесь нравится.

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— Тебе позвонил лично Геннадий или кто-то из его команды?
— Оба. Меня спросили, получится ли у меня приехать, и я ответил согласием.

— Ты ожидал предложения, может быть, были какие-то намеки? Какие отношения у тебя были с Головкиным до этого звонка?
— Нет, я ничего не ожидал. Мы не разговаривали, я даже не был в курсе, что у них с Абелем возникли какие-то разногласия. Я даже не читал, что было связано с этим. Я слышал от людей, но в детали не погружался. Мы с ним (с Головкиным) были знакомы на уровне «Привет, как дела?». Мы не дружили, не обедали вместе, ничего такого. У нас просто было взаимное уважение друг к другу и мы иногда общались.

Также Бэнкс рассказал об изменениях в тренировках Головкина, которому 8 июня в Нью-Йорке предстоит дебют на стриминговом сервисе DAZN. Соперником казахстанца будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО).

«Сейчас мы работаем над его активностью в ринге, чтобы он действовал более активно. Это является нашей ближайшей целью. Выбрасывать больше ударов, сильнее изматывать соперника. Делать ставку не только на один удар, но на несколько ударов. На мой взгляд, когда у вас есть боксер, который наступает и наносит больше ударов, это заставляет соперника реагировать совершенно по-другому. Оппоненту в ринге не найдется места для отдыха. Единственная возможность отдохнуть у него будет в перерыве между раундами. Таким образом вы заставите своего соперника чувствовать себя некомфортно в ринге», — добавил тренер.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

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