«Мне позвонил он лично». Новый тренер Головкина о предложении от GGG и задачах в тренировках
Американский тренер Джонатан Бэнкс в интервью FightHub TV признался, что предложение о сотрудничестве от
Американский тренер Джонатан Бэнкс в интервью FightHub TV признался, что предложение о сотрудничестве от
Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил на этом посту Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.
— Когда мне позвонили от Геннадия, я шел домой из зала в Детройте. Такое вот изменение сценария. Но я не первый раз в Big Bear. Когда я был моложе, легендарный Эмануэль Стюард тренировал там Оскара Де Ла Хойю. Я бывал в Big Bear и раньше, но это было почти 20 лет тому назад. Я не был тут уже очень давно, но мне здесь нравится.
— Тебе позвонил лично Геннадий или
— Оба. Меня спросили, получится ли у меня приехать, и я ответил согласием.
— Ты ожидал предложения, может быть, были
— Нет, я ничего не ожидал. Мы не разговаривали, я даже не был в курсе, что у них с Абелем возникли
Также Бэнкс рассказал об изменениях в тренировках Головкина, которому 8 июня в
«Сейчас мы работаем над его активностью в ринге, чтобы он действовал более активно. Это является нашей ближайшей целью. Выбрасывать больше ударов, сильнее изматывать соперника. Делать ставку не только на один удар, но на несколько ударов. На мой взгляд, когда у вас есть боксер, который наступает и наносит больше ударов, это заставляет соперника реагировать совершенно
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал