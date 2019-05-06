«Весь мир ждет Головкина». Легендарный боксер увидел слабости «Канело» и разочаровался его боем с Джейкобсом
Легендарный
Легендарный
Их поединок состоялся 4 мая в
Комментируя увиденное, Дюран не скрыл разочарования: «Бой был немного неспешным. Я не увидел многого от Джейкобса. Я увидел “Канело” ослабшим и немного уставшим. После пятого раунда я видел, что у него не было достаточно силы. Я видел, что он был слишком медленным. Я не увидел в “Канело” ничего. Он ничего не делал. Весь мир ждет GGG. Я знаю, Геннадий Головкин здесь, и весь мир хочет увидеть этот бой», — цитирует Дюрана vRINGe.com.
Добавим, что Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) посетил бой Альварес — Джейкобс. Казахстанец, также как и Дюран, остался разочарован увиденным, назвав поединок своих бывших соперников скучным.
Головкин дважды дрался с «Канело» на
В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми тогда владел. Американец же стал первым боксером, который выдержал против GGG все 12 раундов. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.