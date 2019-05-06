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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Весь мир ждет Головкина». Легендарный боксер увидел слабости «Канело» и разочаровался его боем с Джейкобсом

Легендарный экс-чемпион в четырех категориях панамец Роберто Дюран был специальным гостем на объединительном поединке за титулы WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО).

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Их поединок состоялся 4 мая в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший Джейкобсу.

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Комментируя увиденное, Дюран не скрыл разочарования: «Бой был немного неспешным. Я не увидел многого от Джейкобса. Я увидел “Канело” ослабшим и немного уставшим. После пятого раунда я видел, что у него не было достаточно силы. Я видел, что он был слишком медленным. Я не увидел в “Канело” ничего. Он ничего не делал. Весь мир ждет GGG. Я знаю, Геннадий Головкин здесь, и весь мир хочет увидеть этот бой», — цитирует Дюрана vRINGe.com.

Добавим, что Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) посетил бой Альварес — Джейкобс. Казахстанец, также как и Дюран, остался разочарован увиденным, назвав поединок своих бывших соперников скучным.

Головкин дважды дрался с «Канело» на T-Mobile Arena. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

В марте 2017 года Головкин на Madison Square Garden единогласным решением победил Джейкобса и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми тогда владел. Американец же стал первым боксером, который выдержал против GGG все 12 раундов. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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