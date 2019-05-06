«Если будет титул». Озвучена дата третьего боя «Канело» — Головкин
Журналист ESPN Сальвадор Родригес выразил мнение, когда может состояться третий бой между казахстанским
Журналист ESPN Сальвадор Родригес выразил мнение, когда может состояться третий бой между казахстанским
Боксеры встречались дважды на
«Кстати, как мы уже говорили в течение нескольких недель, Головкину будет трудно получить третий бой с “Канело” в сентябре. Может, в мае следующего года, если у него будет титул», — написал журналист в твиттере.
Ранее «Канело» поставил ультиматум на третий бой, заявив, что он состоится только при наличии у Головкина чемпионского титула. В то же время мексиканец выразил уверенность, что вновь побьет Головкина.
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