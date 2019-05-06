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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Если будет титул». Озвучена дата третьего боя «Канело» — Головкин

Журналист ESPN Сальвадор Родригес выразил мнение, когда может состояться третий бой между казахстанским экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−1, 35 КО), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF в этой же категории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Кстати, как мы уже говорили в течение нескольких недель, Головкину будет трудно получить третий бой с “Канело” в сентябре. Может, в мае следующего года, если у него будет титул», — написал журналист в твиттере.

Ранее «Канело» поставил ультиматум на третий бой, заявив, что он состоится только при наличии у Головкина чемпионского титула. В то же время мексиканец выразил уверенность, что вновь побьет Головкина.

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На ринг Головкин вернется 8 июня в Нью-Йорке в поединке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Бой пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Что касается Альвареса, то он 4 мая на арене T-Mobile победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и отобрал у того пояс IBF. Головкин посетил этот бой и остался разочарован, назвав его скучным.

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