«Если будет титул». Озвучена дата третьего боя «Канело» — Головкин

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Боксеры встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Кстати, как мы уже говорили в течение нескольких недель, Головкину будет трудно получить третий бой с “Канело” в сентябре. Может, в мае следующего года, если у него будет титул», — написал журналист в твиттере.

Ранее «Канело» поставил ультиматум на третий бой, заявив, что он состоится только при наличии у Головкина чемпионского титула. В то же время мексиканец выразил уверенность, что вновь побьет Головкина.

На ринг Головкин вернется 8 июня в Нью-Йорке в поединке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Бой пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для казахстанца первым по контракту со стриминговым сервисом DAZN.