«10 раундов, Головкин и казахи в Нью-Йорке». Менеджер Елеусинова рассказал о выборе в пользу GGG

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«Мы решили, что болельщикам из Казахстана будет приятно увидеть Triple G, а в андеркарте — Данияра Елеусинова. Фактически Данияр — это восходящая звезда мирового и казахстанского бокса. А Геннадий Головкин — звезда, которая уже состоялась. В скором будущем он войдет в Зал славы. Таким образом, у нас на ринге будут два поколения.

Будет хорошее шоу — это ведь Нью-Йорк. Отличная платформа для развития боксера. И казахов очень много в Нью-Йорке — одно из больших сообществ там. Это и была причина, чтобы выбрать именно это шоу. Не сказать, что нам это легко далось. Мы работали. Вели переговоры, чтобы выступить на этом шоу. И вот наконец получили положительный ответ.

Что касается оппонента, то когда мы подбирали соперника на 25 мая, то многие отказывались. У многих причина одна — тренер не может приехать. Пока работаем над выбором оппонента для десятираундового боя, чтобы поединок был хорошим и соответствовал уровню шоу. И уровню Данияра — для его роста, — поделился Алиев.

Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 Елеусинов должен был провести поединок 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). 28-летний полусредневес мог стать частью события, где главным боем запланирована встреча в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (16−0, 12 КО) и французом Карлосом Такамом (36−5−1, 28 КО).