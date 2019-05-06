«10 раундов, Головкин и казахи в Нью-Йорке». Менеджер Елеусинова рассказал о выборе в пользу GGG
Менеджер казахстанского
Менеджер казахстанского
«Мы решили, что болельщикам из Казахстана будет приятно увидеть Triple G, а в андеркарте — Данияра Елеусинова. Фактически Данияр — это восходящая звезда мирового и казахстанского бокса. А Геннадий Головкин — звезда, которая уже состоялась. В скором будущем он войдет в Зал славы. Таким образом, у нас на ринге будут два поколения.
Будет хорошее шоу — это ведь
Что касается оппонента, то когда мы подбирали соперника на 25 мая, то многие отказывались. У многих причина одна — тренер не может приехать. Пока работаем над выбором оппонента для десятираундового боя, чтобы поединок был хорошим и соответствовал уровню шоу. И уровню Данияра — для его роста, — поделился Алиев.
Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 Елеусинов должен был провести поединок 25 мая в
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