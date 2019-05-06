Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Лестер
Хоккей. НХЛ
7.05
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
7.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Зарубежный
5.05
Лион2
Лилль2
Все события
Фоторепортажи
15Тренеры сборных-участниц чемпионата мира
10«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место
15:48 (мск), источник: Vesti.kz

«10 раундов, Головкин и казахи в Нью-Йорке». Менеджер Елеусинова рассказал о выборе в пользу GGG

Менеджер казахстанского боксера-профессионала Данияра Елеусинова (6−0, 3 КО) Зия Алиев рассказал корреспонденту Vesti.kz о доводах в пользу участия олимпийского чемпиона в андеркарте боя соотечественника Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

Наверх
Источник: Reuters

«Мы решили, что болельщикам из Казахстана будет приятно увидеть Triple G, а в андеркарте — Данияра Елеусинова. Фактически Данияр — это восходящая звезда мирового и казахстанского бокса. А Геннадий Головкин — звезда, которая уже состоялась. В скором будущем он войдет в Зал славы. Таким образом, у нас на ринге будут два поколения.

Будет хорошее шоу — это ведь Нью-Йорк. Отличная платформа для развития боксера. И казахов очень много в Нью-Йорке — одно из больших сообществ там. Это и была причина, чтобы выбрать именно это шоу. Не сказать, что нам это легко далось. Мы работали. Вели переговоры, чтобы выступить на этом шоу. И вот наконец получили положительный ответ.

Что касается оппонента, то когда мы подбирали соперника на 25 мая, то многие отказывались. У многих причина одна — тренер не может приехать. Пока работаем над выбором оппонента для десятираундового боя, чтобы поединок был хорошим и соответствовал уровню шоу. И уровню Данияра — для его роста, — поделился Алиев.

Изначально олимпийский чемпион Рио-2016 Елеусинов должен был провести поединок 25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США). 28-летний полусредневес мог стать частью события, где главным боем запланирована встреча в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (16−0, 12 КО) и французом Карлосом Такамом (36−5−1, 28 КО).

В Нью-Йорке вечер бокса пройдет 8 июня: главным на арене Madison Square Garden станет поединок Головкин — Роллс. Ранее стало известно, что в андеркарте выступит еще один непобежденный казахстанец — 23-летний суперсредневес Али Ахмедов (14−0, 10 КО).

Хоккеист сборной Казахстана продлил контракт с "Барысом"
Стало известно место проведения игры между Россией и Казахстаном
Юрист: Кокорин и Мамаев выйдут на свободу до конца года
Российский хоккеист подписал контракт новичка с клубом НХЛ
Бышовец сравнил шансы «Краснодара» и ЦСКА в Лиге чемпионов
Орлов рассказал о желании «Зенита» купить российского топ-игрока
Зидан сообщил трем игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Ряд европейских клубов намерены приобрести футболиста «Ахмата»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь