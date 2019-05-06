Способности мистера Бэнкса: что нужно знать о новом тренере Геннадия Головкина

Источник: badlefthook.com

Подходящий наследник

Бэнкс работал бок о боком с легендарным тренером Эмануэлем Стюардом, который помогал становиться чемпионом мира не одному боксеру. Так, в разные годы со Стюардом работали Хулио Сезар Чавес-старший, Мигель Котто, Оскар Де Ла Хойя, Пернелл Уитакер, Томас Хирнс, Эвандер Холифилд, Джермейн Тэйлор, Леннокс Льюис, Насим Хамед.

Наиболее продолжительным и известным сотрудничеством, помимо Хирнса, является история с украинским супертяжем Владимиром Кличко. Именно со Стюардом он добился многих высот в мире профи-бокса. Совместная работа прекратилась сначала из-за продолжительной болезни Эмануэля, а затем и смерти.

И наследником выстроенной империи, штаб-квартирой которой являлся зал Kronk Gym в Детройте (США), стал именно Бэнкс. Он долгое время ассистировал Стюарду. К тому же пришел в Kronk Gym в 14-летнем возрасте и знал все тонкости внутреннего устава. Сам Эмануэль был для Джонатона вторым отцом. Нередко Бэнкс оставался у него дома на долгое время, тренировался в этом зале, а затем и помогал воспитывать боксеров.

Кличко после ухода их жизни своего знаменитого наставника пригласил на роль коуча Бэнкса. С этого момента началась история американца уже в качестве тренера.

Чемпион США

Его знания бокса не являются плодом одной теории. Сам Джонатон долго время занимался этим видом спорта, хотя родители прививали ему любовь к музыке. На любительском ринге он несколько раз становился чемпионом США. В 90 поединках он потерпел десять поражений.

В профи он перешел в 2004 году, когда Головкин завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Афинах. К слову, с GGG старше тренера всего на три месяца. Свой последний бой Бэнкс провел в 2014 году, проиграв Антонио Тарверу. Всего же в его активе 33 поединка. Трижды он уступил, и в одном случае бой завершился вничью.

Глава «Диллиан Уайт»

Широко обсуждалась его работа с британским тяжем Диллианом Уайтом. Это добавила ему в тренерский «рэкорд» дополнительных очков. Однако к чему-то высокому вместе они не пришли.

Уайт через некоторое время просто отказался от услуг Бэнкса. Изначально многие списали на непрофессионализм Джонатона. Однако позже сам Уайт внес ясность в происходящее.

«Бэнкс — очень хороший тренер, но проблема в том, что он одновременно тренировал Владимира Кличко, Сесилию Брекхус и меня. У каждого из нас были намечены большие поединки примерно в одно и то же время, поэтому я поехал в Германию и тренировался вместе с Владимиром. Мой график тренировок зависел от тренировок Кличко, он тренировался очень усердно, и мне приходилось подстраиваться под него. Также было решено менять мой стиль, но времени для этого оставалось мало. Поэтому я принял такое решение», — прокомментировал Уайт.

Собственно, Брекхус

Бэнкс возглавляет тренерский штаб абсолютной чемпионки мира из Норвегии Сессилии Брекхус. Вместе они с лета 2015 года. За это время спортсменка не потерпела ни одного поражения. Провела восемь победных боев, сохранив все свои многочисленные титулы. Один из тренировочных лагерей с Бэнксом она описала так:

«Тренировки в Киеве на олимпийской базе просто фантастические. Это был отличный тренировочный лагерь с потрясающими спарринг-партнерами, и работа с Джонатоном Бэнксом была очень продуктивной. Впрочем, как и всегда».

Так, какие риски?

Виноват ли в этом Бэнкс или нет, однако Кличко потерпел поражение от Тайсона Фьюри именно в период сотрудничества с ним. Большая часть экспертов склоняется именно к этому. Тем не менее, было еще много факторов, которые могли повлиять на ход боя. Здесь и возраст Кличко, и личные моменты с ситуациями. Перечислять много не стоит.

Сказанного в адрес американца было много. Наиболее распространенный эпитет — «лаподержатель». Но это, как говорится, субъектив. На самом деле Бэнкс обладает личными методиками, которые он впитал при жизни Стюарда. Он знает, какой нужен подход к каждому боксеру. И пока он только делает первые большие шаги в качестве тренера. Поэтому о проколах или его профессиональной состоятельности пока рано судить.

Поэтому главные риски связаны со временем. У Бэнкса, по его словам, есть уже картина тренировок, которые изменят Головкина. В частности, речь об активности, о динамике. Вот только сколько на это требуется времени? Его попросту может оказаться недостаточно для того, чтобы выйти обновленным к третьему бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

На это есть простой контр-аргумент. Головкин не первый год в боксе, что настолько необдуманно рисковать. Наверняка выбор был сделан после тщательного взвешивания и «за» и «против». Ему всегда был нужен такой тренер, который мог поставить GGG в центре внимания для качественной, ровной подготовки. Так был выбран в свое время Абель Санчес. И, судя по всему, такие условия возможны и у Бэнкса.

Тем не менее, нет гарантии на то, что все получится и союз «выстрелит». Всегда есть определенные риски того, что сотрудничество, даже самое топовое, обязательно к чему-то приведет. Много было историй, когда лучший тренер в работе с лучшим боксером приводил к кризису.