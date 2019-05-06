Казахстанский нокаутер Джукембаев узнал следующего соперника

Бой пройдет 17 мая в рамках вечера бокса промоутерской компании Eye of the Tiger Management в канадском Монреале. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.

Для 30-летнего Видалеса бой против Джукембаева станет первым за пределами родины. В профи мексиканец дебютировал в 2011 году.