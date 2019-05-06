Казахстанский нокаутер Джукембаев узнал следующего соперника
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (15−0, 12 КО) встретится с мексиканцем Луисом Хесусом Видалесом (13−6, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (15−0, 12 КО) встретится с мексиканцем Луисом Хесусом Видалесом (13−6, 6 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Бой пройдет 17 мая в рамках вечера бокса промоутерской компании Eye of the Tiger Management в канадском Монреале. Поединок будет рассчитан на 10 раундов.
Для 30-летнего Видалеса бой против Джукембаева станет первым за пределами родины. В профи мексиканец дебютировал в 2011 году.
28-летний Джукембаев свой первый поединок в профи провел в 2015 году и пока выступал только в Канаде. В последнем бою казахстанец 16 марта единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО).