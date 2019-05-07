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10:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Просто жесть какая атмосфера будет». В команде победителя Суперсерии прокомментировали возможный бой с «Канело»

У «суперчемпиона» мира по версии WBA в суперсреднем весе Каллума Смита (25−0, 18 КО) надеются, что заявления со стороны топ-средневеса Сауля Альвареса (52−1−2, 35 KO) о потенциальном мегафайте с победителем Суперсерии I — не просто пиар «Канело», сообщает vRINGe.com.

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«Удивлен, что они назвали имя Смита, для меня это сюрприз. Я знаю, что им хочется оставить след в истории. Плюс, “Канело” уже попробовал себя в суперсреднем весе. И теперь снова сюда хочет. Что же, это музыка для наших ушей. Мы всячески приветствуем желание Сауля перейти в этот дивизион и драться с Каллумом, да еще и в Британии», — говорит тренер Смита Джо Галлахер.

По словам коуча, вместо озвученного командой мексиканца варианта с боем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, было бы круче сделать его на «Энфилде» в Ливерпуле.

«Он же будет забит до краев! Только представьте, что Каллум выходит к рингу под “You`ll never walk alone”. Это же просто жесть какая атмосфера будет! Но, кажется, до этого все равно еще далеко…».

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