«Просто жесть какая атмосфера будет». В команде победителя Суперсерии прокомментировали возможный бой с «Канело»

«Удивлен, что они назвали имя Смита, для меня это сюрприз. Я знаю, что им хочется оставить след в истории. Плюс, “Канело” уже попробовал себя в суперсреднем весе. И теперь снова сюда хочет. Что же, это музыка для наших ушей. Мы всячески приветствуем желание Сауля перейти в этот дивизион и драться с Каллумом, да еще и в Британии», — говорит тренер Смита Джо Галлахер.