Фьюри намекнул на скорое завершение карьеры

Бывший чемпион мира заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего закончит боксировать. Следующим соперником Фьюри станет Том Шварц . Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

«Планирую активно провести этот год. Намереваюсь принять участие в трёх поединках, а затем всё. Поединок со Шварцем? Это голодный лев, который хочет нокаутировать меня. У него 16 нокаутов в 24 боях, я думаю, что он является хорошим боксёром, если честно. Если недооценить его, то это может дорого стоить», — цитирует Фьюри iFL TV.