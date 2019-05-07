Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Сан-Хосе Шаркс3
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Все события
Фоторепортажи
19Легендарная карьера Икера Касильяса
15Тренеры сборных-участниц чемпионата мира
13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри намекнул на скорое завершение карьеры

Британский боксёр Тайсон Фьюри намекнул, что может в скором времени завершить карьеру.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Бывший чемпион мира заявил, что планирует провести ещё несколько боёв, после чего закончит боксировать. Следующим соперником Фьюри станет Том Шварц. Этот поединок состоится 15 июня в Лас-Вегасе (США).

«Планирую активно провести этот год. Намереваюсь принять участие в трёх поединках, а затем всё. Поединок со Шварцем? Это голодный лев, который хочет нокаутировать меня. У него 16 нокаутов в 24 боях, я думаю, что он является хорошим боксёром, если честно. Если недооценить его, то это может дорого стоить», — цитирует Фьюри iFL TV.

Напомним, Фьюри из-за проблем с психикой пропустил несколько лет, после чего вернулся на ринг. После возвращения он завершил поединок с Деонтеем Уайлдером вничью.

 Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!
Россиянка вошла в топ-10 самых сексуальных спортсменок мира!
В Англии — образец чемпионской гонки, такое бывает раз в век
ЦСКА готовится мстить «Реалу» за прошлогодний полуфинал Евролиги
Hokej: Бывший хоккеист «Авангарда» и «Лады» покончил с собой
Антон Шипулин рассказал, как ему предлагали применять допинг
«Тамбов» предложил Юрию Жиркову вернуться в родной клуб
Бонусы игроков «МЮ» урежут из-за непопадания в Лигу чемпионов
Игрок притворился больным ради просмотра матча Лиги чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь