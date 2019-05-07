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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Джошуа выразил готовность биться с Усиком в ближайшее время

25 мая в Оксон-Хилле (штат Мэриленд, США) экс-абсолютный чемпион крузервейта украинец Александр Усик (16−0, 12 КО) дебютирует в рамках хэвивейта. Его оппонент — ветеран Карлос Такам (36−5−1, 28 КО) из Камеруна.

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Источник: Reuters

Ожидается, что в случае победы Усик станет первым номером рейтинга WBO в хэвивейте и обязательным претендентом на чемпионский титул, так как является «суперчемпионом» WBO в крузервейте.

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По правилам WBO, звание «суперчемпиона» дается за пять кряду успешных титульных защит. Статус гарантирует право незамедлительно оспорить чемпионский титул в случае перехода в следующий вес.

Действующий чемпион мира по версии WBO, а также чемпион по версиям WBA Super и IBF британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) 1 июня встретится в Нью-Йорке (США) с мексиканцем Энди Руисом-младшим (32−1, 21 КО). Британец утверждает, что сразу же после этого готов драться с Усиком.

«100 процентов. Буду готов. Освободить титул для Усика? Ни за что! Да и к чему это? Я даже никогда и не раздумывал над тем, чтобы отказаться от какого-то из своих титулов. Согласен, в боксе очень много политики. Но я точно не собираюсь отказываться от титула WBO и готов сразиться с Усиком. Даже больше. Хочу пожелать парню удачи. Считаю, он — очень крутое дополнение к хэвивейту. Он очень талантливый боец. И, считай, уже именитый. Если бы он дебютировал в хэвивейте раньше, то вместо Джаррелла Миллера и отказавшегося от боя Луиса Ортиса я бы сейчас дрался именно с ним. DAZN хочет, чтобы на их стримминге было побольше крутых боев между крутыми бойцами. Им нужны боксеры типа Усика. И они будут его хорошо продвигать. Они готовы хорошо платить, ведь заинтересованы в таких поединках», — сказал Джошуа.

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