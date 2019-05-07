Джошуа выразил готовность биться с Усиком в ближайшее время

«100 процентов. Буду готов. Освободить титул для Усика? Ни за что! Да и к чему это? Я даже никогда и не раздумывал над тем, чтобы отказаться от какого-то из своих титулов. Согласен, в боксе очень много политики. Но я точно не собираюсь отказываться от титула WBO и готов сразиться с Усиком. Даже больше. Хочу пожелать парню удачи. Считаю, он — очень крутое дополнение к хэвивейту. Он очень талантливый боец. И, считай, уже именитый. Если бы он дебютировал в хэвивейте раньше, то вместо Джаррелла Миллера и отказавшегося от боя Луиса Ортиса я бы сейчас дрался именно с ним. DAZN хочет, чтобы на их стримминге было побольше крутых боев между крутыми бойцами. Им нужны боксеры типа Усика. И они будут его хорошо продвигать. Они готовы хорошо платить, ведь заинтересованы в таких поединках», — сказал Джошуа.