Джошуа выразил готовность биться с Усиком в ближайшее время
25 мая в
25 мая в
Ожидается, что в случае победы Усик станет первым номером рейтинга WBO в хэвивейте и обязательным претендентом на чемпионский титул, так как является «суперчемпионом» WBO в крузервейте.
По правилам WBO, звание «суперчемпиона» дается за пять кряду успешных титульных защит. Статус гарантирует право незамедлительно оспорить чемпионский титул в случае перехода в следующий вес.
Действующий чемпион мира по версии WBO, а также чемпион по версиям WBA Super и IBF британец Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) 1 июня встретится в
«100 процентов. Буду готов. Освободить титул для Усика? Ни за что! Да и к чему это? Я даже никогда и не раздумывал над тем, чтобы отказаться от