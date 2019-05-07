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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны сроки следующего боя казахстанской боксерши Сатыбалдиновой

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова свой следующий бой проведет в июне, при этом она не сообщила, кто будет ее соперницей, передает корреспондент Vesti.kz.

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«Привет ребята. Отвечаю на часто задаваемый вопрос, когда же вы увидите мой следующий бой. Следующий мой бой пройдет ИншаАллах в июне после поста Рамадан. На данный момент тренировки так же продолжаются в независимости от того, что соблюдаю пост, это мой первый Рамадан на территории Америки, в прошлом году впервые мне пришлось прервать свой пост, так как вам уже известно, что я только приехала в штаты — новая страна, новая еда, новый климат и многое другое. В этот раз Альхамдулиллах мне удается соблюдать Рамадан. Поэтому понаблюдаю, посмотрю за своим состоянием, самочувствием и обязательно отпишусь. Напишу сравнения, как мне дается держать пост тут в штатах и как давался в Казахстане. Естественно, американские тренировки сильно отличаются от наших. Поэтому обязательно отпишусь об этом чуть позже!!!», — написала Сатыбалдинова в Instagram.

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Отметим, что в своем последнем поединке Сатыбалдинова встречалась c мексиканкой Вероникой Валь Тьеррой. Поединок проходил в Мексике и завершился победой казахстанки техническим нокаутом во втором раунде.

Для 31-летней Сатыбалдиновой это был седьмой бой в профи и пятая победа. На профессиональном уровне она дебютировала в 2018 году.

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