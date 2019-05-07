Стали известны сроки следующего боя казахстанской боксерши Сатыбалдиновой
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова свой следующий бой проведет в июне, при этом она не сообщила, кто будет ее соперницей, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова свой следующий бой проведет в июне, при этом она не сообщила, кто будет ее соперницей, передает корреспондент Vesti.kz.
«Привет ребята. Отвечаю на часто задаваемый вопрос, когда же вы увидите мой следующий бой. Следующий мой бой пройдет ИншаАллах в июне после поста Рамадан. На данный момент тренировки так же продолжаются в независимости от того, что соблюдаю пост, это мой первый Рамадан на территории Америки, в прошлом году впервые мне пришлось прервать свой пост, так как вам уже известно, что я только приехала в штаты — новая страна, новая еда, новый климат и многое другое. В этот раз Альхамдулиллах мне удается соблюдать Рамадан. Поэтому понаблюдаю, посмотрю за своим состоянием, самочувствием и обязательно отпишусь. Напишу сравнения, как мне дается держать пост тут в штатах и как давался в Казахстане. Естественно, американские тренировки сильно отличаются от наших. Поэтому обязательно отпишусь об этом чуть позже!!!», — написала Сатыбалдинова в Instagram.
Отметим, что в своем последнем поединке Сатыбалдинова встречалась c мексиканкой Вероникой Валь Тьеррой. Поединок проходил в Мексике и завершился победой казахстанки техническим нокаутом во втором раунде.
Для 31-летней Сатыбалдиновой это был седьмой бой в профи и пятая победа. На профессиональном уровне она дебютировала в 2018 году.