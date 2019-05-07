«Это просто игры со стороны Абеля». Головкин — о расставании с Санчесом

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«Давайте не будем говорить о том, что мы были “как отец и сын”, — приводит слова Головкина Аllboxing.ru со ссылкой на Boxingscene.com. — Это версия Абеля, его игра. Я точно знаю, что произошло, поэтому я не считаю таким уж важным то, что он говорит об отце и сыне. Это просто игры со стороны Абеля».

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«Я чувствую себя вполне комфортно, потому мы с Абелем смогли на самом деле встретиться, поговорить друг с другом и решить, что нам делать, — добавил Головкин. — Что же касается того, что происходит в прессе — шоу продолжается. Я знаю все изнутри, поэтому не считаю слишком важным то, что происходит сейчас».

Отметим, что 24 апреля казахстанец объявил о расставании с Санчесом после девяти лет работы. Боксер через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию, а вот его экс-наставник сделал ряд громких заявлений, в которых называл GGG «жадным и неблагодарным», а причиной расставания — деньги.