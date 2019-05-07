Легенда мексиканского бокса отметил отсутствие прогресса у «Канело» в поединке с Джейкобсом

«В поединке “Канело” и Джейкобса не было много экшна. Джейкобс хорошо дрался, но не выиграл, потому что выбрасывал недостаточно (ударов), — приводит слова Чавеса vRINGe.com. — “Канело” сумел его нейтрализовать за счет движений корпуса, но сам при этом особо не рисковал. В целом Альварес хорошо боксировал, но он не стал лучше после своего крайнего поединка».