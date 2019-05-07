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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Легенда мексиканского бокса отметил отсутствие прогресса у «Канело» в поединке с Джейкобсом

Известный мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-старший считает заслуженной победу своего соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) над Дэниэлом Джейкобсом в объединительном поединке 4 мая, однако при этом не был впечатлен действиями Альвареса и не увидел у него прогресса.

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«В поединке “Канело” и Джейкобса не было много экшна. Джейкобс хорошо дрался, но не выиграл, потому что выбрасывал недостаточно (ударов), — приводит слова Чавеса vRINGe.com. — “Канело” сумел его нейтрализовать за счет движений корпуса, но сам при этом особо не рисковал. В целом Альварес хорошо боксировал, но он не стал лучше после своего крайнего поединка».

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Также Хулио Сесар высказал мнение о текущем положении Альвареса в национальной табели о рангах: «Я думаю, “Канело” входит в десятку лучших мексиканских боксеров в истории, но он еще не в ТОП-3 или ТОП-4».

Отметим, что в недавнем бою на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF.

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