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17:05 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-претендент на титул назвал достойного соперника для «Канело» вместо третьего боя с Головкиным

Американский боксер-профессионал Эдди Чемберс, выступающий в супертяжелой и первой тяжелой весовых категориях, считает, что встреча Сауля «Канело» Альвареса с Деметриусом Андраде была бы интереснее, чем третий бой мексиканца с Геннадием Головкиным.

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«Я бы предпочел увидеть “Канело” против Андраде вместо третьего боя с GGG», — написал американец в «твиттере».

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По мнению Чемберса, Андраде доставил бы большие проблемы Альваресу.

В то же время американец не сомневается в том, что захватывающимся получится предстоящий поединок россиянина Сергея Ковалева против обязательного претендента Энтони Ярда. Это будет первой защитой Ковалева после возвращения титула в реванше Элейдером Альваресом.

В недавнем бою на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF.

Напомним, что в 2010 году Чемберс претендовал на титулы Владимира Кличко по версиям IBF, WBO, IBO, The Ring в супертяжелом весе, но проиграл украинцу нокаутом в 12 раунде.

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