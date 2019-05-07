Экс-претендент на титул назвал достойного соперника для «Канело» вместо третьего боя с Головкиным
Американский
Американский
«Я бы предпочел увидеть “Канело” против Андраде вместо третьего боя с GGG», — написал американец в «твиттере».
По мнению Чемберса, Андраде доставил бы большие проблемы Альваресу.
В то же время американец не сомневается в том, что захватывающимся получится предстоящий поединок россиянина Сергея Ковалева против обязательного претендента Энтони Ярда. Это будет первой защитой Ковалева после возвращения титула в реванше Элейдером Альваресом.
В недавнем бою на арене
Напомним, что в 2010 году Чемберс претендовал на титулы Владимира Кличко по версиям IBF, WBO, IBO, The Ring в супертяжелом весе, но проиграл украинцу нокаутом в 12 раунде.