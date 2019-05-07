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7 мая, источник: Vesti.kz

Казахстанец из GGG Promotions перешел к новому тренеру Головкина

Казахстанский боксер из GGG Promotions Али Ахмедов вслед за Геннадием Головкиным ушел к новому тренеру американцу Джонатану Бэнксу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Совместное фото Ахмедова с GGG и Бэнксом было опубликовано в Instagram брата и тренера Геннадия Максима Головкина.

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Ахмедов тренировался у Абеля Санчеса с марта 2018 года до апреля 2019-го и даже провел с ним три боя. Между тем Ахмедов выступит в андеркарте вечера бокса Головкин — Роллс 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Соперник Али пока неизвестен.

Отметим, что 24 апреля Головкин объявил о расставании с Санчесом после девяти лет работы. Боксер через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию, а вот его экс-наставник сделал ряд громких заявлений, в которых называл GGG «жадным и неблагодарным», а причиной расставания — деньги. Новым тренером Головкина стал бывший американский боксер Джонатан Бэнкс.

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