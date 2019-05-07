Казахстанец из GGG Promotions перешел к новому тренеру Головкина
Казахстанский боксер из GGG Promotions Али Ахмедов вслед за Геннадием Головкиным ушел к новому тренеру американцу Джонатану Бэнксу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер из GGG Promotions Али Ахмедов вслед за Геннадием Головкиным ушел к новому тренеру американцу Джонатану Бэнксу, передает корреспондент Vesti.kz.
Совместное фото Ахмедова с GGG и Бэнксом было опубликовано в Instagram брата и тренера Геннадия Максима Головкина.
Ахмедов тренировался у Абеля Санчеса с марта 2018 года до апреля 2019-го и даже провел с ним три боя. Между тем Ахмедов выступит в андеркарте вечера бокса Головкин — Роллс 8 июня в
Отметим, что 24 апреля Головкин объявил о расставании с Санчесом после девяти лет работы. Боксер через Instagram поблагодарил тренера за уроки бокса и больше не комментировал ситуацию, а вот его