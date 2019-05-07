Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца

Источник: ИТАР-ТАСС

Дебютный поединок украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая на арене MGM National Harbor в Мэриленде. Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что он решил перейти в новую для себя весовую категорию.

«Усик из-за травмы бицепса вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая. Заявление об этом будет сделано в ближайшее время», — написал Хирн.