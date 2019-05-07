Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца
ТАСС, 7 мая. Украинский боксер Александр Усик не сможет провести бой против камерунца Карлоса Такама
ТАСС, 7 мая. Украинский боксер Александр Усик не сможет провести бой против камерунца Карлоса Такама
Дебютный поединок украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая на арене MGM National Harbor в Мэриленде. Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что он решил перейти в новую для себя весовую категорию.
«Усик
Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью. Он владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.