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7 мая, источник: ТАСС

Бой боксера Усика против Такама перенесен из-за травмы украинца

ТАСС, 7 мая. Украинский боксер Александр Усик не сможет провести бой против камерунца Карлоса Такама из-за травмы. Об этом во вторник сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн в своем Twitter.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дебютный поединок украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25 мая на арене MGM National Harbor в Мэриленде. Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что он решил перейти в новую для себя весовую категорию.

«Усик из-за травмы бицепса вынужден отложить свой дебют в супертяжелом весе против Карлоса Такама, запланированный на 25 мая. Заявление об этом будет сделано в ближайшее время», — написал Хирн.

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Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью. Он владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.

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