Новый тренер Головкина пообещал улучшить его к третьему бою с «Канело»

Источник: Reuters

Официально нового наставника GGG представил 4 мая. На этом посту Бэнкс сменил Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

«А никто не знает как это произошло, да я и сам не понимаю, — смеется Бэнкс. -У меня с Геннадием есть много различных бизнес-партнеров или, если хотите, друзей, поэтому, когда мне позвонили и спросили, заинтересован ли я в этом и могу ли с этим справиться, я согласился. «Геннадий хочет знать — сможешь ли ты его тренировать?». На самом деле они спросили меня, способен ли я на это. Ответом на оба этих вопроса было: «Да, я могу!».

О возможных реваншах с «Канело» и Джейкобсом:

«Я верю в то, что могу подготовить его к бою против боксера с хорошей защитой. Смотря на то, как дерется «Канело» и на то, как боксирует Джейкобс, я верю в то, что смогу дать Головкину что-то, что позволит ему лучше адаптироваться к таким стилям.

Думаю, в третьем бою с Канело многое будет другим — его тайминг, ритм боя, другими будут и его передвижения.

О том, как им удалось сработаться и найти общий язык:

«Когда один из нас видит другого, мы жмем руки, смеемся, разговариваем. Мы всегда уважали друг друга. Не то, чтобы мы выросли вместе, но мы знаем друг друга и поэтому, наладить с ним контакт не было проблемой. Моя жизнь не изменится. Если бы Геннадий был первой звездой в мире бокса, которую я тренировал, то я бы сказал да. Но это не так, а потому мой ежедневный ход жизни останется прежним.

Мы будем проводить тренировочный лагерь в Big Bear, в том же самом месте. Я не вижу в этом проблемы.

Напомним, Головкин и «Канело» встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.