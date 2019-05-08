Новый тренер Головкина пообещал улучшить его к третьему бою с «Канело»
Джонатан Бэнкс, ставший новым тренером
Джонатан Бэнкс, ставший новым тренером
Официально нового наставника GGG представил 4 мая. На этом посту Бэнкс сменил Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.
«А никто не знает как это произошло, да я и сам не понимаю, — смеется Бэнкс. -У меня с Геннадием есть много различных
О возможных реваншах с «Канело» и Джейкобсом:
«Я верю в то, что могу подготовить его к бою против боксера с хорошей защитой. Смотря на то, как дерется «Канело» и на то, как боксирует Джейкобс, я верю в то, что смогу дать Головкину
Думаю, в третьем бою с Канело многое будет другим — его тайминг, ритм боя, другими будут и его передвижения.
О том, как им удалось сработаться и найти общий язык:
«Когда один из нас видит другого, мы жмем руки, смеемся, разговариваем. Мы всегда уважали друг друга. Не то, чтобы мы выросли вместе, но мы знаем друг друга и поэтому, наладить с ним контакт не было проблемой. Моя жизнь не изменится. Если бы Геннадий был первой звездой в мире бокса, которую я тренировал, то я бы сказал да. Но это не так, а потому мой ежедневный ход жизни останется прежним.
Мы будем проводить тренировочный лагерь в Big Bear, в том же самом месте. Я не вижу в этом проблемы.
Напомним, Головкин и «Канело» встречались дважды на
В марте 2017 года на арене Madison Square Garden в