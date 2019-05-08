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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Проект на миллиард» проговорился о третьем бое Головкин — «Канело»

В день боя с Саулем «Канело» Альваресом бывший обладатель пояса IBF в среднем весе Дэниэл Джейкобс оказался тяжелее на три половиной фунта, чем было условлено в его контракте. В результате, американец вынужден был заплатить мексиканской суперзвезде бокса почти миллион долларов за свой перевес, сообщает Fightnews.info.

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После боя промоутер Джейкобса Эдди Хирн сказал, что организм американца потребовал большей регидратации, чтобы нормально восстановиться после тяжелой сгонки веса. Хирн считает, что его подопечному больше не следует так изнашивать свое тело, и хочет, чтобы Джейкобс провел свой следующий бой во втором среднем весе.

«Я думаю, что Дэнни и его тренеру нужно обязательно это обсудить. Я бы очень хотел, чтобы он поднялся в 168-фунтов. Мне кажется, что сейчас для него настало подходящее время. Он провел отличные годы в среднем дивизионе, но ему необходимо двигаться дальше. Посудите сами, “Канело”, скорее всего, будет драться с Головкиным, а затем проведет объединительный бой с Деметриусом Андраде. Так что Дэнни окажется в такой ситуации, когда ему не с кем будет драться. Для него подняться в 168-фунтов — это очередной вызов. Я думаю, что там он будет совсем другим зверем. Но решать только ему и его команде», — заявил Хирн.

32-летний Джейкобс выступал во втором среднем весе на заре своей карьеры, однако все-таки ее большую часть провел именно в 160-фунтах, где он дважды завоевывал титул чемпиона мира. Сам уроженец Бруклина пока сомневается, как же ему поступить.

«Я еще не знаю, останусь ли в 160-фунтах. Проблемы с лишним весом показали, что возможно я перерос этот дивизион и мне действительно нужно перебираться в вес повыше. Посмотрим. Мне нужно посоветоваться с моей командой», — сказал Джейкобс.

Напомним, в прошлом году Хирн заключил восьмилетний контракт на миллиард долларов со стриминговым сервисом, по которому он обязан проводить 32 вечера бокса в год.

4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) «Канело» победил Джейкобса в бою за титулы, которые ранее принадлежали казахстанцу Геннадию Головкину. Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.

Именно на этой арене Головкин дважды дрался с «Канело» В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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