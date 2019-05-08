Усик взял самоотвод. Дебюта в супертяжах пока не будет
Бой с Карлосом Такамом перенесен
Бой с Карлосом Такамом перенесен
Дебют Александра Усика в тяжелом весе — одно из главных и самых ожидаемых событий года в боксе. Но теперь его придется еще немного подождать — украинец получил травму за две недели до боя с Карлосом Такамом. Возвращение на ринг откладывается месяца на четыре.
Не самую приятную новость сообщил Эдди Хирн — один из самых влиятельных людей в мировом боксе. Еще недавно он был промоутером нескольких британских проспектов, а теперь под его началом собралась очень сильная компания. Он стал одним из боссов новой стриминговой площадки DAZN. Хирн также представляет интересы Александра Усика.
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Более точную информацию о травме дал менеджер украинского боксера Эгис Климас.
— Это были два месяца тяжелой работы и подготовка шла каждый день. Осталось только две недели до боя, но он травмировался. Конечно, все разочарованы, особенно Усик. Он выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать рукой в течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой
Для Усика это печальная новость, хотя ничего катастрофического не случилось. Александр находится на контракте в отличных компаниях — DAZN и Matchroom, его заслуги в боксе не вызывают сомнений, поэтому его карьеру будут вести максимально профессионально, насколько это возможно. Усик залечит свой бицепс, а затем проведет дебютный бой в супертяжах. Никуда этот дебют, равно как и два миллиона долларов гонорара от него не денутся.
Пока неясно, останется ли соперником
Такаму уже почти 39, ему нужно зарабатывать и оставаться занятым. Бой с Усиком — возможно, последнее реально большое событие в его карьере. Он уже приезжал на хорошие деньги в Россию к Александру Поветкину, в Новую Зеландию к Джозефу Паркеру и в Великобританию к Энтони Джошуа. Всем проиграл, но держался долго и достойно.
Первое реально жесткое поражение случилось в июле 2018 года — от Дерека Чисоры. На тот бой Такам выходил фаворитом, но отхватил такую бомбу в голову, что улетел в глубокий нокаут. После этого поражения получить Усика в Штатах и почти миллион долларов гонорара — больше, чем предел мечтаний. Пока проект все еще жив, но неизвестно когда и где он будет реализован.