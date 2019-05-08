Усик взял самоотвод. Дебюта в супертяжах пока не будет

Источник: Спорт-Экспресс

Дебют Александра Усика в тяжелом весе — одно из главных и самых ожидаемых событий года в боксе. Но теперь его придется еще немного подождать — украинец получил травму за две недели до боя с Карлосом Такамом. Возвращение на ринг откладывается месяца на четыре.

Вестник Хирн

Не самую приятную новость сообщил Эдди Хирн — один из самых влиятельных людей в мировом боксе. Еще недавно он был промоутером нескольких британских проспектов, а теперь под его началом собралась очень сильная компания. Он стал одним из боссов новой стриминговой площадки DAZN. Хирн также представляет интересы Александра Усика.

— Из-за травмы бицепса Усик вынужден перенести свой дебют в тяжелом весе с Карлосом Такамом, который был запланирован на 25 мая. Объявление по поводу нашего боксерского шоу в штате Мэрилэнд будет сделано позже, — написал Хирн в Твиттере.

Более точную информацию о травме дал менеджер украинского боксера Эгис Климас.

— Это были два месяца тяжелой работы и подготовка шла каждый день. Осталось только две недели до боя, но он травмировался. Конечно, все разочарованы, особенно Усик. Он выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать рукой в течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре, — приводит слова Климаса ESPN.

Такам или не Такам

Для Усика это печальная новость, хотя ничего катастрофического не случилось. Александр находится на контракте в отличных компаниях — DAZN и Matchroom, его заслуги в боксе не вызывают сомнений, поэтому его карьеру будут вести максимально профессионально, насколько это возможно. Усик залечит свой бицепс, а затем проведет дебютный бой в супертяжах. Никуда этот дебют, равно как и два миллиона долларов гонорара от него не денутся.

Пока неясно, останется ли соперником по-прежнему Такам, но с огромной долей вероятности — да. Как правило, в контракте допускается возможность переноса боя из-за травмы, это не подразумевает замены соперника. Другое дело, что Карлос может провести бой 25 мая с другим оппонентом, вряд ли ему хочется простаивать еще четыре месяца и растрачивать в никуда дорогой и наверняка хороший тренировочный лагерь.

Такаму уже почти 39, ему нужно зарабатывать и оставаться занятым. Бой с Усиком — возможно, последнее реально большое событие в его карьере. Он уже приезжал на хорошие деньги в Россию к Александру Поветкину, в Новую Зеландию к Джозефу Паркеру и в Великобританию к Энтони Джошуа. Всем проиграл, но держался долго и достойно.