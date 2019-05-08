Боксеры Кудряшов и Тищенко проведут бои 16 июня в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

«Планируется, что выступят Кудряшов, Папин, Тищенко и Егоров», — сказал собеседник агентства, уточнив, что соперники россиян будут известны позднее.

Кудряшов является бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В сентябре 2017 года он проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В последний раз Кудряшов выходил на ринг в сентябре прошлого года, победив румына Александру Жура техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 23 победы (все — нокаутом) и два поражения.

На счету Тищенко четыре победы (две нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Он является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

В послужном списке Папина 10 побед (9 нокаутом), ни одного поражения, Егорова — 8 побед (6 нокаутом), ни одного поражения.