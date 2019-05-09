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16Жены и подруги хоккеистов сборной России
27Состав сборной России на ЧМХ-2019
11:38 (мск), источник: Vesti.kz

До боя Головкин — Роллс остался месяц

До боя между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО) остался ровно месяц.

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Об этом GGG сам напомнил своим фанатам в Instagram, сообщают Vesti.kz.

Вечер бокса, в котором поединок Головкин — Роллс станет главным событием, состоится 8 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. По времени Нур-Султана это будет утро 9 июня.

Бой состоится в рамках договорного веса 164 фунта. Для 37-летнего казахстанца этот поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым после скандального поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

Напомним, что в андеркарте этого шоу выступят еще два небитых казахстанца — это Али Ахмедов и Данияр Елеусинов.

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