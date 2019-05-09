До боя Головкин — Роллс остался месяц
До боя между
До боя между
Об этом GGG сам напомнил своим фанатам в Instagram, сообщают Vesti.kz.
Вечер бокса, в котором поединок Головкин — Роллс станет главным событием, состоится 8 июня в
Бой состоится в рамках договорного веса 164 фунта. Для 37-летнего казахстанца этот поединок станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым после скандального поражения от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).
Напомним, что в андеркарте этого шоу выступят еще два небитых казахстанца — это Али Ахмедов и Данияр Елеусинов.