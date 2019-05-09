Фьюри объявил о бое в конце мая
24-летний бывший претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Хьюи Фьюри (21−2, 11 KO) узнал дату возвращения на ринг и имя соперника, сообщает vringe.com.
24-летний бывший претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Хьюи Фьюри (21−2, 11 KO) узнал дату возвращения на ринг и имя соперника, сообщает vringe.com.
Возвращение британского боксера состоится 25 мая на ринге Victoria Warehouse в Манчестере (Англия) и будет главным событием шоу.
Его соперник — 35-летний Крис Норрад (17−0, 8 КО), канадец из села Боистаун.
Прошлый бой Норрад провел 4 мая. Что касается Фьюри, то осенью проиграл по очкам Кубрату Пулеву.
Бой Фьюри — Норрад рассчитан на 12 раундов, хотя канадец более 10-ти еще не боксировал. Хьюи уже заявил, что собирается побеждать нокаутом.