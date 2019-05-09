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11:58 (мск), источник: Vesti.kz

Фьюри объявил о бое в конце мая

24-летний бывший претендент на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе Хьюи Фьюри (21−2, 11 KO) узнал дату возвращения на ринг и имя соперника, сообщает vringe.com.

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Источник: AP 2019

Возвращение британского боксера состоится 25 мая на ринге Victoria Warehouse в Манчестере (Англия) и будет главным событием шоу.

Его соперник — 35-летний Крис Норрад (17−0, 8 КО), канадец из села Боистаун.

Прошлый бой Норрад провел 4 мая. Что касается Фьюри, то осенью проиграл по очкам Кубрату Пулеву.

Бой Фьюри — Норрад рассчитан на 12 раундов, хотя канадец более 10-ти еще не боксировал. Хьюи уже заявил, что собирается побеждать нокаутом.

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