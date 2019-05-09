Фьюри объявил о бое в конце мая

Источник: AP 2019

Возвращение британского боксера состоится 25 мая на ринге Victoria Warehouse в Манчестере (Англия) и будет главным событием шоу.

Его соперник — 35-летний Крис Норрад (17−0, 8 КО), канадец из села Боистаун.

Прошлый бой Норрад провел 4 мая. Что касается Фьюри, то осенью проиграл по очкам Кубрату Пулеву.