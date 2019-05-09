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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик должен вернуться к тренировкам через пять недель

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик, который из-за травмы вынужден был перенести свой бой с камерунцем Карлосом Такамом, должен приступить к тренировкам через пять недель, заявил промоутер Эдди Хирн.

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Источник: Reuters

Дебютный бой Усика в тяжелом весе должен был состояться 25 мая в США.

«У него разрыв бицепса. Ему не потребуется операция. Думаю, что он (вернется на ринг) в августе или где-то в это время. Думаю, через пять недель он вновь сможет тренироваться», — приводит слова Хирна Boxingscene со ссылкой на IFL TV.

В конце марта Усик отказался от чемпионского титула по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе и от боя против российского боксера Дениса Лебедева. На счету Усика 16 побед (12 — нокаутом) в 16 боях в первом тяжелом весе, где он был абсолютным чемпионом мира. Свой предыдущий бой 32-летний украинский боксер провел в ноябре прошлого года, победив британца Тони Беллью.

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