Усик должен вернуться к тренировкам через пять недель
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик, который
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик, который
Дебютный бой Усика в тяжелом весе должен был состояться 25 мая в США.
«У него разрыв бицепса. Ему не потребуется операция. Думаю, что он (вернется на ринг) в августе или
В конце марта Усик отказался от чемпионского титула по версии WBA (Super) в первом тяжелом весе и от боя против российского боксера Дениса Лебедева. На счету Усика 16 побед (12 — нокаутом) в 16 боях в первом тяжелом весе, где он был абсолютным чемпионом мира. Свой предыдущий бой 32-летний украинский боксер провел в ноябре прошлого года, победив британца Тони Беллью.
Смотрите также: Как болели за Мурата Гассиева