Казахстанец Дычко перед боем оказался легче на 29 килограмм 48-летнего американского боксера
28-летний казахстанский
28-летний казахстанский
Вес Дычко составил 108,4 килограмма, а Остин показал на весах 137,4 килограмма. Таким образом, американец перевесил казахстанца на 29 килограмм. Поединок пройдет в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 килограммов).
Шестираундовый поединок супертяжеловесов пройдет на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США).
Ранее стало известно, что Дычко должен вернуться на ринг после десятимесячного простоя. В профи бронзовый призер Олимпиад-2012 и 2016 дебютировал в сентябре 2017 года и выиграл нокаутом все семь боев в США.
Остин свой предыдущий бой провел в феврале этого года, потерпев девятое поражение в карьере. Также на его счету 29 побед, 18 из которых нокаутом, и четыре ничьи. Стоит отметить, что Остин в 2007 году претендовал на титул по версии IBF, но проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом во втором раунде.