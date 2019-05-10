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10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Дычко перед боем оказался легче на 29 килограмм 48-летнего американского боксера

28-летний казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (7−0, 7 КО) прошел официальную процедуру взвешивания перед боем с 48-летним американцем Рэем Остином (29−9−4, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Вес Дычко составил 108,4 килограмма, а Остин показал на весах 137,4 килограмма. Таким образом, американец перевесил казахстанца на 29 килограмм. Поединок пройдет в рамках супертяжелого веса (свыше 90,7 килограммов).

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Шестираундовый поединок супертяжеловесов пройдет на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США).

Ранее стало известно, что Дычко должен вернуться на ринг после десятимесячного простоя. В профи бронзовый призер Олимпиад-2012 и 2016 дебютировал в сентябре 2017 года и выиграл нокаутом все семь боев в США.

Остин свой предыдущий бой провел в феврале этого года, потерпев девятое поражение в карьере. Также на его счету 29 побед, 18 из которых нокаутом, и четыре ничьи. Стоит отметить, что Остин в 2007 году претендовал на титул по версии IBF, но проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом во втором раунде.

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