Казахстанец Дычко перед боем оказался легче на 29 килограмм 48-летнего американского боксера

Ранее стало известно, что Дычко должен вернуться на ринг после десятимесячного простоя. В профи бронзовый призер Олимпиад-2012 и 2016 дебютировал в сентябре 2017 года и выиграл нокаутом все семь боев в США.

Остин свой предыдущий бой провел в феврале этого года, потерпев девятое поражение в карьере. Также на его счету 29 побед, 18 из которых нокаутом, и четыре ничьи. Стоит отметить, что Остин в 2007 году претендовал на титул по версии IBF, но проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом во втором раунде.