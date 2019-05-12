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11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Я чувствую себя как ученик». Головкин назвал перезагрузкой работу с новым тренером

В апреле GGG расстался с Абелем Санчесом, с которым работал девять лет.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) поделился впечатлениями от работы с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил в этой должности Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

«Да, это можно назвать перезагрузкой. Новый подход, новая атмосфера. Сейчас в команде новый взгляд на все.

Я не могу сказать, что мы шли по неправильной дороге. Мы шли довольно успешно в своей карьере, но здесь появляются другие варианты. Я чувствую себя как ученик, который «горит» познавать больше, хочет учиться больше и пробовать это все.

Есть цель. Не обязательно идти по протоптанной дороге. Можно попробовать другую дорогу, другой подход, — заявил Головкин в видео, которое он представил на официальном YouTube-канале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO, потерпев первое поражение в карьере.

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