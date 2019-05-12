«Я чувствую себя как ученик». Головкин назвал перезагрузкой работу с новым тренером

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Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) поделился впечатлениями от работы с новым тренером Джонатаном Бэнксом.

Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил в этой должности Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.

«Да, это можно назвать перезагрузкой. Новый подход, новая атмосфера. Сейчас в команде новый взгляд на все.

Я не могу сказать, что мы шли по неправильной дороге. Мы шли довольно успешно в своей карьере, но здесь появляются другие варианты. Я чувствую себя как ученик, который «горит» познавать больше, хочет учиться больше и пробовать это все.

Есть цель. Не обязательно идти по протоптанной дороге. Можно попробовать другую дорогу, другой подход, — заявил Головкин в видео, которое он представил на официальном YouTube-канале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bUAoH077nuI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.