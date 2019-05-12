«Я чувствую себя как ученик». Головкин назвал перезагрузкой работу с новым тренером
В апреле GGG расстался с Абелем Санчесом, с которым работал девять лет.
В апреле GGG расстался с Абелем Санчесом, с которым работал девять лет.
Официально своего нового наставника GGG представил 4 мая. Бэнкс сменил в этой должности Абеля Санчеса, с которым Головкин работал с 2010 года, но в апреле этого года стороны объявили о прекращении сотрудничества.
«Да, это можно назвать перезагрузкой. Новый подход, новая атмосфера. Сейчас в команде новый взгляд на все.
Я не могу сказать, что мы шли по неправильной дороге. Мы шли довольно успешно в своей карьере, но здесь появляются другие варианты. Я чувствую себя как ученик, который «горит» познавать больше, хочет учиться больше и пробовать это все.
Есть цель. Не обязательно идти по протоптанной дороге. Можно попробовать другую дорогу, другой подход, — заявил Головкин в видео, которое он представил на официальном
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед, из них 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком стал