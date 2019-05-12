Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом

Источник: AP 2019

«Наконец-то все официально. Бой Пакьяо — Турман состоится 20 июля», — говорится в сообщении на странице американского боксера в Twitter.

Место проведения поединка не объявлено, но ESPN сообщает, что он может состояться в Лас-Вегасе.

Пакьяо и Турман сразятся за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе. В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман — обладатель пояса WBA Super в этой весовой категории.