Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет титульный поединок против американца Кита Турмана 20 июля.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет титульный поединок против американца Кита Турмана 20 июля.
«Наконец-то все официально. Бой Пакьяо — Турман состоится 20 июля», — говорится в сообщении на странице американского боксера в Twitter.
Место проведения поединка не объявлено, но ESPN сообщает, что он может состояться в
Пакьяо и Турман сразятся за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе. В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман — обладатель пояса WBA Super в этой весовой категории.
На профессиональном ринге 40-летний Пакьяо одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя свел вничью. 30-летний Турман выиграл все 29 поединков (22 — досрочно).