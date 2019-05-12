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08:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пакьяо в июле проведет титульный бой с Турманом

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проведет титульный поединок против американца Кита Турмана 20 июля.

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Источник: AP 2019

«Наконец-то все официально. Бой Пакьяо — Турман состоится 20 июля», — говорится в сообщении на странице американского боксера в Twitter.

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Место проведения поединка не объявлено, но ESPN сообщает, что он может состояться в Лас-Вегасе.

Пакьяо и Турман сразятся за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в полусреднем весе. В январе филиппинец победил американца Эдриена Бронера и защитил титул WBA, Турман — обладатель пояса WBA Super в этой весовой категории.

На профессиональном ринге 40-летний Пакьяо одержал 61 победу (39 — нокаутом), потерпел семь поражений, два боя свел вничью. 30-летний Турман выиграл все 29 поединков (22 — досрочно).

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