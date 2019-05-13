«Это было бы грандиозно». Головкин предложил бой бывшему чемпиону мира
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Бой Головкина и Фроча обсуждался в 2016 году, но в итоге завершивший свою карьеру в 2014 году Фроч решил тогда не возвращаться на ринг.
Сейчас он в нескольких интервью с полной серьезностью заявил, что начинает подготовку к возвращению на ринг ради третьего боя с Гроувзом. Их второй поединок в 2014 году собрал 80 тысяч зрителей на лондонском стадионе «Уэмбли».
«Этот бой мы пытались организовать для Головкина, — сказал Леффлер о поединке
Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в