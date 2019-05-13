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08:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Это было бы грандиозно». Головкин предложил бой бывшему чемпиону мира

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), предложил бывшему чемпиону мира во втором среднем весе британцу Карлу Фрочу вернуться на ринг не в бою со своим старым соперником Джорджем Гроувзом, а с казахстанцем. Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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Бой Головкина и Фроча обсуждался в 2016 году, но в итоге завершивший свою карьеру в 2014 году Фроч решил тогда не возвращаться на ринг.

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Сейчас он в нескольких интервью с полной серьезностью заявил, что начинает подготовку к возвращению на ринг ради третьего боя с Гроувзом. Их второй поединок в 2014 году собрал 80 тысяч зрителей на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Этот бой мы пытались организовать для Головкина, — сказал Леффлер о поединке Головкин-Фроч в интервью iFL TV. — Сейчас в новых экономических условиях в боксе возможно Карла удовлетворит гонорар. Одним из препятствий тогда, по словам Эдди (Хирна) было то, что он только выпрямил себе нос, и он не хотел снова искривить его. Но слушайте, Головкин против Карла Фроча на “Уэмбли” — это было бы грандиозно. Тогда он мог бы говорить о 90 тысячах зрителей вместо 80, и это было бы замечательно».

Свой следующий бой Головкин проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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