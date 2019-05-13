«Это было бы грандиозно». Головкин предложил бой бывшему чемпиону мира

Сейчас он в нескольких интервью с полной серьезностью заявил, что начинает подготовку к возвращению на ринг ради третьего боя с Гроувзом. Их второй поединок в 2014 году собрал 80 тысяч зрителей на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Этот бой мы пытались организовать для Головкина, — сказал Леффлер о поединке Головкин-Фроч в интервью iFL TV. — Сейчас в новых экономических условиях в боксе возможно Карла удовлетворит гонорар. Одним из препятствий тогда, по словам Эдди (Хирна) было то, что он только выпрямил себе нос, и он не хотел снова искривить его. Но слушайте, Головкин против Карла Фроча на “Уэмбли” — это было бы грандиозно. Тогда он мог бы говорить о 90 тысячах зрителей вместо 80, и это было бы замечательно».