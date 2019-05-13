Головкин высказался о мексиканском стиле после ухода от Санчеса к новому тренеру

В конце апреля Головкин объявил о прекращении сотрудничества с мексиканско-американским тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. Новым наставником стал другой специалист из США Джонатан Бэнкс.
«Я не хотел бы говорить, что у меня только мексиканский стиль. Почему Джонатан Бэнкс? Потому что это бокс, и в боксе есть различные стили. Надо уметь боксировать в различных стилях. Я надеюсь, что я научусь еще большему от Джонатана, что позволит мне выйти на следующий уровень. Конечно, я люблю мексиканский стиль. Это неотъемлемая часть того, что я имею, и я горжусь, что у меня это есть», — сказал Головкин в беседе с ESPN.
Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.