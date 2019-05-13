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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин высказался о мексиканском стиле после ухода от Санчеса к новому тренеру

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) рассказал о роли мексиканского стиля после смены тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В конце апреля Головкин объявил о прекращении сотрудничества с мексиканско-американским тренером Абелем Санчесом, с которым работал с 2010 года. Новым наставником стал другой специалист из США Джонатан Бэнкс.

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«Я не хотел бы говорить, что у меня только мексиканский стиль. Почему Джонатан Бэнкс? Потому что это бокс, и в боксе есть различные стили. Надо уметь боксировать в различных стилях. Я надеюсь, что я научусь еще большему от Джонатана, что позволит мне выйти на следующий уровень. Конечно, я люблю мексиканский стиль. Это неотъемлемая часть того, что я имею, и я горжусь, что у меня это есть», — сказал Головкин в беседе с ESPN.

Под руководством Санчеса Головкин провел 22 боя — одержал 20 побед, из которых 19 нокаутом, один раз проиграл и один поединок свел вничью. Последним поединком под руководством этого тренера стал матч-реванш против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) в сентябре 2018 года, в котором Головкин проиграл решением большинства судей и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, потерпев первое поражение в карьере.

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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