Головкин высказался о мексиканском стиле после ухода от Санчеса к новому тренеру

«Я не хотел бы говорить, что у меня только мексиканский стиль. Почему Джонатан Бэнкс? Потому что это бокс, и в боксе есть различные стили. Надо уметь боксировать в различных стилях. Я надеюсь, что я научусь еще большему от Джонатана, что позволит мне выйти на следующий уровень. Конечно, я люблю мексиканский стиль. Это неотъемлемая часть того, что я имею, и я горжусь, что у меня это есть», — сказал Головкин в беседе с ESPN.