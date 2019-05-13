Мэнни Пакьяо анонсировал соперника и дату следующего боя

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Их бой состоится 20 июля. Место проведения пока не сообщается, однако, вероятно, это будет в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand.

Сам Пакьяо объяснил выбор соперника так: «Мне понравилось, как он боксировал против Дэнни Гарсии, — цитирует его Yahoo! Sports. — Я подумал, что его стиль хорошо сочетается с моим. Мы устроим отличный бой и незабываемый вечер для болельщиков».

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При этом Пакьяо не считает, что Турман, в последние годы очень редко выходивший на ринг из-за травм и личных обстоятельств и не слишком эффектно смотревшийся зимой в поединке против Хосесито Лопеса, утратил часть своих навыков из-за простоев.

«Не думаю, что это будет проблемой в нашем бою, поскольку в этом году он уже выходил на ринг. Я жду от него активного ведения боя, — сказал Пакьяо. — Я считаю Кита Турмана одним из сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории. Поэтому я и встречаюсь с ним. Он побеждал двух бывших чемпионов мира в полусреднем весе — Роберта Герреро и Дэнни Гарсию — и одного действующего — Шона Портера… Турман — сильнейший полусредневес, который сейчас не занят, поэтому я посмотрел записи его боев и увидел, что у него зрелищный стиль. Именно этого хотят болельщики — видеть бой на встречных курсах в исполнении сильнейших боксеров. Я хочу порадовать зрителей».

В последний раз Пакьяо выходил на ринг в январе 2019 года. Тогда он нанес поражение Адриену Бронеру, бой проходил в Лас-Вегасе (США).

Что касается Турмана, то американец после победы по очкам над Дэнни Гарсией в марте 2017-го провел лишь один бой, в конце января 2019 года пройдя (также по очкам) середняка Хосесито Лопеса.