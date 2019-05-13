Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность трилогии

Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Я думаю, что есть у обоих боксеров есть равное желание встретиться в третий раз. Головкин — это боксер, который тоже верит в историю, и его гордость не позволит ему уйти в отставку, не расставив все точки в противостоянии с “Канело”. Это и сделало Головкина великим чемпионом — он хочет драться с лучшими, у него есть внутренний огонь, который не даст ему уйти на отдых, пока у него будет хоть малейший шанс доказать, что он все же может победить “Канело”», — цитирует Гомеса Sky Sports.