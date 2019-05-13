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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность трилогии

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), дал понять, что они заинтересованы в организации третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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«Я думаю, что есть у обоих боксеров есть равное желание встретиться в третий раз. Головкин — это боксер, который тоже верит в историю, и его гордость не позволит ему уйти в отставку, не расставив все точки в противостоянии с “Канело”. Это и сделало Головкина великим чемпионом — он хочет драться с лучшими, у него есть внутренний огонь, который не даст ему уйти на отдых, пока у него будет хоть малейший шанс доказать, что он все же может победить “Канело”», — цитирует Гомеса Sky Sports.

4 мая в Лас-Вегасе «Канело» победил единогласным решением судей американца Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF. Теперь для звания абсолютного чемпиона мексиканцу не хватает пояса WBO, который принадлежит Деметриусу Андраде (27−0, 17 КО).

За поединком Альварес — Джейкобс с трибуны наблюдал Головкин, который дрался с обоими боксерами. Однако GGG остался недоволен увиденным, назвав их бой скучным спаррингом.

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