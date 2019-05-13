Бросивший вызов российскому обидчику Левита казахстанец подписал контракт с компанией Сондерса и Фьюри

Ранее MTK Global открыла филиал в Казахстане. В MTK Kazakhstan намерены найти новых суперзвезд бокса, которые могут стать наследниками Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Сейчас компания представляет интересы пятерых казахстанцев — это Султан Заурбек (6−0, 4 КО), Нуртас Ажбенов (4−0, 1 КО), Виктор Коточигов (8−0, 4 КО), Абилхаир Шегалиев (4−0, 3 КО) и Жанкош Тураров (22−0, 15 КО).

26-летний Балоев выступает в профи с марта 2017 года. Он дебютировал в Польше, а затем дважды выступал на родине и в США, и трижды — в России. Ранее Балоев бросал вызов олимпийскому чемпиону из России Евгению Тищенко (4−0, 2 КО), который в финале ОИ-2016 со скандалом победил казахстанца Василия Левита.

MTK Global основал бывший претендент на титулы чемпиона мира Мэтью Маклин (35−6, 22 КО). В июне 2013 года он нокаутом в третьем раунде проиграл Головкину, который тогда защитил пояса IBO и WBA.

Компания Маклина предоставляет более ста боксерам менеджерские услуги, в частности по организации боев и тренировочных лагерей, развитию карьеры, юридическим аспектам, пиару и поиску спонсоров. MTK Global и сама проводит вечера бокса, но они рассчитаны на проспектов.

Самые известные клиенты MTK Global — бывшие чемпионы мира Тайсон Фьюри (27−0−1, 19 КО) и Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО). Сейчас компания вышла за пределы бокса и пробует себя в ММА.