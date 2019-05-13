Новый соперник Пакиао — самый опасный со времен Мейвезера

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Мэнни Пакиао объявлял о завершении карьеры еще три года назад, но он по-прежнему в деле. Причем не просто в деле, а собирается драться с чемпионом мира, который моложе него на 10 лет. Кит Турман станет самым опасным соперником 40-летнего филиппинца со времен Флойда Мейвезера.

Вегас, все как обычно

Бой был анонсирован на прошедших выходных, он пройдет 20 июля в Лас-Вегасе и будет показан по системе PPV на телеканале FOX. Слухи об этом поединке ходили давно, но до последнего не верилось, что Пакиао согласится. Все-таки Турман — это вам не Эдриан Бронер и не Лукас Матиссе, которых легендарный филиппинец поколотил в последний год.

Кит Турман к 2017 году был безоговорочно лучшим полусредневесом планеты после побед над Дэнни Гарсией и Шоном Портером. Два года простоя его откинули немного назад, но не выкинули из топ-5. Сейчас с Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом спорить сложно, но Турман лучшего образца способен побить любого. Соглашаясь на бой с ним, Пакиао с одной стороны удивил мир, а с другой вызвал одобрительные кивки головой: «это же Пакмэн, он разве когда-то избегал тяжелых вызовов?».

С одной стороны — нет. Ведь именно Пакиао был тем, кто хотел боя с Флойдом Мейвезером многие годы, а не наоборот. Но с другой стороны в последние годы Мэнни стал проводить не самые рискованные поединки: Джесси Варгас, Джефф Хорн, Тимати Брэдли и тем более, Матиссе с Бронером — не лучшие бойцы категорий 63−66 килограммов. Последний вообще непонятно чем заслужил выйти на Мэнни после всех поражений и историй с тюремными заключениями.

На пенсию в Сенат

Бой Пакиао с Турманом — это будет битва поколений, как бы банально это ни звучало. Разница в 10 лет, куда от нее денешься. При этом по стилю ребята очень схожи: Мэнни быстрый как Нео из «Матрицы», выкидывает удары с примерно такой же скоростью и в том же количестве. Турман не уступает Паку в скорости, но уступает в количестве ударов в одной комбинации. Мэнни может оформить серию из семи-восьми выстрелов, Кит — из четырех-пяти.

В силе удара они почти равны, по проценту нокаутов преимущество даже у Турмана, но уровень оппозиции в разы солиднее у Мэнни. Американец выше и чуть больше соперника, но последний — опытнее. Делать прогноз время еще не пришло, но прямо сейчас все выглядит так, что этот бой может стать для Пакиао последним перед безбедной пенсией в филиппинском Сенате, куда он избрался. Он потерпит поражение по очкам и решит больше не возвращаться.