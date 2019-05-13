Бой Джукембаева против мексиканца покажут в Казахстане в прямом эфире

Поединок первого полусреднего веса пройдет 17 мая в формате 10 раундов в рамках вечера бокса в канадском Монреале. По времени Нур-Султана бой состоится уже утром 18 мая, а в прямом эфире его с 7:00 покажет телеканал «Хабар».

Ранее Джукембаев в интервью Vesti.kz рассказал, что близок к подписанию контракта с промоутерской компанией Golden Boy, самый известный представитель которой — чемпион WBC, WBA (Super) и IBO мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

28-летний Джукембаев свой первый поединок в профи провел в 2015 году и пока выступал только в Канаде. В последнем бою казахстанец 16 марта единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО).