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13 мая, источник: Vesti.kz

Бой Джукембаева против мексиканца покажут в Казахстане в прямом эфире

Бой казахстанца Батыра Джукембаева (15−0, 12 КО) против мексиканца Луиса Хесуса Видалеса (13−6, 6 КО) покажут в прямом эфире, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок первого полусреднего веса пройдет 17 мая в формате 10 раундов в рамках вечера бокса в канадском Монреале. По времени Нур-Султана бой состоится уже утром 18 мая, а в прямом эфире его с 7:00 покажет телеканал «Хабар».

Ранее Джукембаев в интервью Vesti.kz рассказал, что близок к подписанию контракта с промоутерской компанией Golden Boy, самый известный представитель которой — чемпион WBC, WBA (Super) и IBO мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО).

28-летний Джукембаев свой первый поединок в профи провел в 2015 году и пока выступал только в Канаде. В последнем бою казахстанец 16 марта единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Месу (10−6−1, 6 КО).

Для 30-летнего Видалеса бой против Джукембаева станет первым за пределами родины. В профи мексиканец дебютировал в 2011 году.

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