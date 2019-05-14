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08:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Грустно и позорно». Отказавшийся от услуг Санчеса британский супертяж раскрыл причину ухода Головкина

Британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8−0, 8 КО) прокомментировал расставание между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и его давним тренером Абелем Санчесом.

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О прекращении сотрудничества в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

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До Головкина в апреле от услуг Санчеса отказался и Джойс, который работал с тренером с июля 2018 года. Под руководством Санчеса британец провел три боя, в которых одержал три досрочные победы. В двух из них он даже завоевал титулы.

«Знаете, это достаточно грустно. Ведь они были вместе долгое время. Абель взял его с одного уровня и поднял на совершенно новый. Позорно, что все дело оказалось в деньгах, — сказал Джойс в беседе с FightHype.com. — Просто у Головкина осталось впереди еще пару боев, поэтому он хочет максимально капитализировать их. Я не знаю, хотел ли Санчес изменить условия сделки, чтобы удержать его, не знаю».

В начале мая Головкин представил своего нового тренера — американца Джонатана Бэнкса. Именно он будет готовить казахстанца к намеченному 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бою против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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