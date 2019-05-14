«Грустно и позорно». Отказавшийся от услуг Санчеса британский супертяж раскрыл причину ухода Головкина

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

О прекращении сотрудничества в конце апреля объявил сам Головкин, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Со своей стороны, Санчес обвинил казахстанца в «жадности и неблагодарности» после того, как боксер решил сократить жалование тренера.

Читайте также Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность трилогии

До Головкина в апреле от услуг Санчеса отказался и Джойс, который работал с тренером с июля 2018 года. Под руководством Санчеса британец провел три боя, в которых одержал три досрочные победы. В двух из них он даже завоевал титулы.

«Знаете, это достаточно грустно. Ведь они были вместе долгое время. Абель взял его с одного уровня и поднял на совершенно новый. Позорно, что все дело оказалось в деньгах, — сказал Джойс в беседе с FightHype.com. — Просто у Головкина осталось впереди еще пару боев, поэтому он хочет максимально капитализировать их. Я не знаю, хотел ли Санчес изменить условия сделки, чтобы удержать его, не знаю».