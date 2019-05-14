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08:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Тройное понижение после Головкина». Озвучена выручка с продажи билетов на бой «Канело» — Джейкобс

Стала известна сумма выручки от продажи билетов на объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО), который состоялся 4 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на T-Mobile Arena. Об этом сообщает BoxingScene.com.

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Источник: Reuters

Поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Таким образом, мексиканец защитил свои титулы и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший Джейкобсу.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), доход от продажи билетов составил 8 685 750. Всего было продано 15 730 билетов. Также на мероприятие было выпущено еще 1388 пригласительных билета. В общей сложности посещаемость составила 17 088 человек, что более чем на 3000 уступает заявленным в ночь боя 20 203 зрителей.

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Данный показатель является самым высоким среди боксерских шоу в 2019 году. Предыдущий рекорд по доходам от продажи билетов — шесть миллионов долларов принадлежал поединку Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер, который состоялся 19 января иакже в Лас-Вегасе.

В то же время для «Канело» данный показатель оказался самым низким с мая 2016 года, когда мексиканец на все той же T-Mobile нокаутировал Амира Хана. То событие принесло чуть более 7,4 миллионов долларов от продаж билетов.

Кроме того, бой Альварес — Джейкобс в три раза уступил по этому показателю противостоянию мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Их первый бой в сентябре 2017 года на T-Mobile, завершившийся ничьей, собрал 27 059 850 долларов на продажи билетов — третий в истории бокса показатель. Реванш же, который прошел через год и закончился победой «Канело», принес чуть меньше — 23 473 500 долларов.

Всего два события превзошли противостояние Головкина и «Канело» по доходом от продажи билетов. Первое место занимает поединок Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо (5 мая 2015), который продал билетов на 72,2 миллиона долларов. На второй строчке еще один бой Мейвезера-младшего против Конора МакГрегора (26 августа 2017), сгенерировавшего 55,4 миллиона долларов.

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