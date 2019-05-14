«Тройное понижение после Головкина». Озвучена выручка с продажи билетов на бой «Канело» — Джейкобс

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Поединок продлился все отведенные 12 раундов и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Таким образом, мексиканец защитил свои титулы и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший Джейкобсу.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), доход от продажи билетов составил 8 685 750. Всего было продано 15 730 билетов. Также на мероприятие было выпущено еще 1388 пригласительных билета. В общей сложности посещаемость составила 17 088 человек, что более чем на 3000 уступает заявленным в ночь боя 20 203 зрителей.

Данный показатель является самым высоким среди боксерских шоу в 2019 году. Предыдущий рекорд по доходам от продажи билетов — шесть миллионов долларов принадлежал поединку Мэнни Пакьяо — Эдриен Бронер, который состоялся 19 января иакже в Лас-Вегасе.

В то же время для «Канело» данный показатель оказался самым низким с мая 2016 года, когда мексиканец на все той же T-Mobile нокаутировал Амира Хана. То событие принесло чуть более 7,4 миллионов долларов от продаж билетов.

Кроме того, бой Альварес — Джейкобс в три раза уступил по этому показателю противостоянию мексиканца с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Их первый бой в сентябре 2017 года на T-Mobile, завершившийся ничьей, собрал 27 059 850 долларов на продажи билетов — третий в истории бокса показатель. Реванш же, который прошел через год и закончился победой «Канело», принес чуть меньше — 23 473 500 долларов.