Том Леффлер допустил поражение Головкина в дебютном бою на DAZN
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
На ринг казахстанский боксер вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Головкин дважды распродал MSG. Фанатам просто хочется увидеть его на ринге, — цитирует Леффлера Worldboxingnews.net. — Стив Роллс непобедим и голоден до новых свершений. Для таких боев мы и заключили сделку с DAZN. Чтобы не говорили, этот поединок в любом случае имеет смысл».
«Для танго всегда нужны двое. Мы всегда давали оппоненту ровное игровое поле, честную встряску, что бы это ни было. Мы всегда хотим, чтобы человек, стоящий за рингом, чувствовал свою причастность к происходящему на ринге. Мы должны отдать должное Стиву Роллсу. Он принял этот бой без колебаний. Стив и вся его команда — настоящие профессионалы. Они профессионалы, и они собираются сражаться при ярком освещении, понимая, насколько велик этот момент. Это сегодня он просто Стив Роллс, но он может стать парнем, который побил Геннадия Головкина», — добавил промоутер.
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на