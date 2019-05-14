Том Леффлер допустил поражение Головкина в дебютном бою на DAZN

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

На ринг казахстанский боксер вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для GGG первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера.

Читайте также Головкин высказался о мексиканском стиле после ухода от Санчеса к новому тренеру

«Головкин дважды распродал MSG. Фанатам просто хочется увидеть его на ринге, — цитирует Леффлера Worldboxingnews.net. — Стив Роллс непобедим и голоден до новых свершений. Для таких боев мы и заключили сделку с DAZN. Чтобы не говорили, этот поединок в любом случае имеет смысл».

«Для танго всегда нужны двое. Мы всегда давали оппоненту ровное игровое поле, честную встряску, что бы это ни было. Мы всегда хотим, чтобы человек, стоящий за рингом, чувствовал свою причастность к происходящему на ринге. Мы должны отдать должное Стиву Роллсу. Он принял этот бой без колебаний. Стив и вся его команда — настоящие профессионалы. Они профессионалы, и они собираются сражаться при ярком освещении, понимая, насколько велик этот момент. Это сегодня он просто Стив Роллс, но он может стать парнем, который побил Геннадия Головкина», — добавил промоутер.