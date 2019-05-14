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08:56 (мск), источник: Vesti.kz

Том Леффлер допустил поражение Головкина в дебютном бою на DAZN

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), ответил на критику по поводу выбора соперника для следующего боя.

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На ринг казахстанский боксер вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для GGG первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN и первым под руководством нового тренера.

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«Головкин дважды распродал MSG. Фанатам просто хочется увидеть его на ринге, — цитирует Леффлера Worldboxingnews.net. — Стив Роллс непобедим и голоден до новых свершений. Для таких боев мы и заключили сделку с DAZN. Чтобы не говорили, этот поединок в любом случае имеет смысл».

«Для танго всегда нужны двое. Мы всегда давали оппоненту ровное игровое поле, честную встряску, что бы это ни было. Мы всегда хотим, чтобы человек, стоящий за рингом, чувствовал свою причастность к происходящему на ринге. Мы должны отдать должное Стиву Роллсу. Он принял этот бой без колебаний. Стив и вся его команда — настоящие профессионалы. Они профессионалы, и они собираются сражаться при ярком освещении, понимая, насколько велик этот момент. Это сегодня он просто Стив Роллс, но он может стать парнем, который побил Геннадия Головкина», — добавил промоутер.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО) в матче-реванше, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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