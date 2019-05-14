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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Сотни миллионов долларов, или сколько заработал DAZN с приходом Головкина и «Канело»

Популярный сайт Fightnights.com опубликовал информацию о доходах стримингового сервиса DAZN после заключения контрактов с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО).

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«Можно с уверенность говорить, что DAZN зарабатывает 200 миллионов долларов в год. “Канело” и Головкин делают половину этой суммы, проводя бои дважды в год. Возможно, пока DAZN еще не “озеленились”, но они на пути к этому», — пишет твиттер издания.

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Напомним, Головкин подписал соглашение с DAZN в марте этого года. Трехлетний контракт предусматривает шесть боев (по два в год), за которые казахстанец получит более 100 миллионов долларов.

«Канело» присоединился к платформе в прошлом году, заключив соглашение на 365 миллионов долларов и 11 поединков. Причем Альварес получил сделку вскоре после победы над Головкиным в матче-реванше, который состоялся в сентябре 2018 года в Лас-Вегасе (через год после ничьей в первом бою). Тогда мексиканец нанес GGG первое поражение в карьере и лишил того титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Первый бой в рамках соглашения с DAZN «Канело» провел в декабре прошлого года. Он успешно дебютировал во втором среднем весе, нокаутировав британца Рокки Филдинга и отобрав у того титул WBA (Regular). Так мексиканец завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.

4 мая Альварес вернулся на ринг и победил Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО). Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) в среднем весе и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший американцу.

Дебют Головкина на DAZN намечен на 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта.

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