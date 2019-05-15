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15 мая, источник: Vesti.kz

«Оставил GGG ни с чем», или как «Канело» дважды подставил Головкина

Портал Worldboxingnews.net рассказал о том, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) дважды помешал казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО) утвердится в статусе лидера рейтинга лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории (Pound for Pound).

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«22 сентября 2017 года Андре Уорд принял шокирующие решение завершить карьеру, оставив Головкину шанс занять его пост после впечатляющего выступления против “Канело” в Лас-Вегасе. Однако двое судей отобрали у Головкина победу, которая должна была стать определяющей в карьере казахстанца, насчитав ничью. Через пять месяцев, когда уже было объявлено о реванше, “Канело” снова оставил GGG ни с чем — мексиканец неожиданно сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество. Односторонней победы над Мартиросяном никогда бы не оказалось достаточно, чтобы утвердить Головкина в звании лучшего боксера Pound for Pound. Всего семь дней спустя, 12 мая 2018 года, Василий Ломаченко воспользовался случаем и возглавил рейтинг», — пишет издание.

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Головкин и Альварес встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Хотя изначально второй поединок должен был состояться в мае 2018 года, но он сорвался по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах «Канело» обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Впоследствии Альварес отказался от реванша с Головкиным и получил шестимесячную дисквалификацию. С большими сложностями стороны договорились о повторном бое на сентябрь.

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