«Оставил GGG ни с чем», или как «Канело» дважды подставил Головкина

«22 сентября 2017 года Андре Уорд принял шокирующие решение завершить карьеру, оставив Головкину шанс занять его пост после впечатляющего выступления против “Канело” в Лас-Вегасе. Однако двое судей отобрали у Головкина победу, которая должна была стать определяющей в карьере казахстанца, насчитав ничью. Через пять месяцев, когда уже было объявлено о реванше, “Канело” снова оставил GGG ни с чем — мексиканец неожиданно сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество. Односторонней победы над Мартиросяном никогда бы не оказалось достаточно, чтобы утвердить Головкина в звании лучшего боксера Pound for Pound. Всего семь дней спустя, 12 мая 2018 года, Василий Ломаченко воспользовался случаем и возглавил рейтинг», — пишет издание.