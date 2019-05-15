Головкин провел спарринг с чемпионом в полутяжелом весе перед дебютом на DAZN

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Свой следующий бой GGG проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

В рамках подготовки Головкин провел спарринг с чемпионом Европы по версии IBF в полутяжелом весе Алемом Бегичем (22−0, 19 КО). Об этом немецкий боксер сообщил в своем твиттере, опубликовав совместное фото с казахстанцем.