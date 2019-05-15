Головкин провел спарринг с чемпионом в полутяжелом весе перед дебютом на DAZN

Свой следующий бой GGG проведет 8 июня на арене Madison Square Garden в
В рамках подготовки Головкин провел спарринг с чемпионом Европы по версии IBF в полутяжелом весе Алемом Бегичем (22−0, 19 КО). Об этом немецкий боксер сообщил в своем твиттере, опубликовав совместное фото с казахстанцем.
«GGG, спасибо тебе за хорошие и незабываемые раунды спарринга в твоем тренировочном лагере. Также спасибо Тому Леффлеру и 360 Promotions, которые сделали это возможным. Ждите завтра больших новостей!», — написал Бегич.