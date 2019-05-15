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15 мая, источник: Vesti.kz

«Я увидел победу Джейкобса». Экс-чемпион из Мексики ответил Де Ла Хойе на обвинение в зависти «Канело»

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес оказался под волной критики за свои высказывания относительно исхода объединительного поединка за титулы WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе между его соотечественником Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО).

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Источник: AP 2019

Их бой состоялся в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile и завершился победой «Канело» единогласным решением судей. Таким образом, мексиканец защитил титулы WBC, WBA (Super) и прибавил к ним пояс IBF, принадлежавший Джейкобсу.

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Однако Маркес оказался не согласен с судейским вердиктом, поскольку увидел победу Джейкобса. Такое высказывание не понравилось промоутеру «Канело» Оскару Де Ла Хойю, который обвинил экс-чемпиона в зависти его подопечному.

«Теперь мы должны спрашивать у Оскара разрешения, чтобы знать, что можно говорить, а что нет. Если мы говорим что-то не так, Оскар тут же кричит, что мы завидуем. Я увидел победу Джейкобса со счетом 115−113. После того, как я озвучил свою позицию, Де Ла Хойя прислал мне сообщение, в котором заявил, что я завидую и нахожусь не на их стороне», — сказал Маркес, слова которого приводит BoxingScene.com.

Добавим, что бой Альварес — Джейкобс посетил казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), которые дрался с обоими боксерами. Однако GGG остался разочарован увиденным, назвав их поединок скучным спаррингом.

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