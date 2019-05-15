Журналист LA Times озвучил финансовые потери Головкина после поражения «Канело» и новости о трилогии

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По его мнению, Альварес получил новые рычаги в переговорах после победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) в их объединительном бою 4 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Это мероприятие посетил и Головкин, который остался разочарован увиденным, назвав их поединок скучным спаррингом.

«Победа единогласным решением над Джейкобсом усилила позиции “Канело” как боксера номера один pound-for-pound и дала ему множество рычагов в переговорах о следующем бое. Головкин, который был там и наблюдал за боем, отчаянно пытается заполучить третий бой с “Канело”. Головкин уже почувствовал финансовую боль после поражения ему в сентябре: его недавняя сделка с DAZN не стоит даже трети того, что подписал “Канело”. Теперь Головкину придется встать в очередь к “Канело”, независимо от того, что он продемонстрирует в бою со Стивом Роллсом 8 июня на Madison Square Garden», — написал автор.

Напомним, Головкин подписал соглашение с DAZN в марте этого года. Трехлетний контракт предусматривает шесть боев (по два в год), за которые казахстанец получит более 100 миллионов долларов.