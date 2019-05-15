Стало известно расположение нового тренировочного зала Головкина
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) продолжает подготовку к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) продолжает подготовку к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее сообщалось, что Головкин после ухода от тренера Абеля Санчеса, с которым он работал с 2010 года, решил сменить тренировочный лагерь. Казахстанец остался в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где у Санчеса зал The Summit, но выбрал другое место.
Журналист ESPN Стив Ким и автор
Возвращение GGG намечено на 8 июня на арене Madison Square Garden в
Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.