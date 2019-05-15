Стало известно расположение нового тренировочного зала Головкина

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Ранее сообщалось, что Головкин после ухода от тренера Абеля Санчеса, с которым он работал с 2010 года, решил сменить тренировочный лагерь. Казахстанец остался в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где у Санчеса зал The Summit, но выбрал другое место.

Журналист ESPN Стив Ким и автор YouTube-канала Under the Hand Wraps навестили Головкина на очередной тренировкой и взяли у него интервью. Выяснилось, что GGG базируется в зале экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна Мозли.

Возвращение GGG намечено на 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО), а сам бой пройдет в договорном весе 164 фунта.