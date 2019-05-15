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15 мая, источник: Vesti.kz

Стало известно расположение нового тренировочного зала Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) продолжает подготовку к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее сообщалось, что Головкин после ухода от тренера Абеля Санчеса, с которым он работал с 2010 года, решил сменить тренировочный лагерь. Казахстанец остался в местечке Big Bear (штат Калифорния, США), где у Санчеса зал The Summit, но выбрал другое место.

Журналист ESPN Стив Ким и автор YouTube-канала Under the Hand Wraps навестили Головкина на очередной тренировкой и взяли у него интервью. Выяснилось, что GGG базируется в зале экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Шейна Мозли.

Возвращение GGG намечено на 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО), а сам бой пройдет в договорном весе 164 фунта.

Этот поединок станет для казахстанца дебютным под руководством нового тренера Джонатана Бэнкса и первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

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