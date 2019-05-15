Казахстанский супертяж Дычко разобрал ошибки и сложности в бою с экс-соперником Кличко
Казахстанский
Казахстанский
Их поединок состоялся в минувшие выходные в рамках вечера бокса на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем, когда Остин отказался от продолжения борьбы.
Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях. Этот успех позволил казахстанцу подняться в рейтинге BoxRec в супертяжелом весе.
Казахстанский супертяж получил бой на десять раундов после победы нокаутом над
— Как чувствовал себя в поединке с Остином?
— Я чувствовал себя хорошо, нашел свой ритм. Немножко стал торопиться после нескольких попаданий в первом раунде.
— Рэй — опытный боец, который встречался со многими именитыми соперниками. Были
— Были несколько моментов, когда я, опять же, поторопился. В первом раунде провел несколько ударов и захотел закончить бой, но его опыт не позволил мне этого сделать, он смог уйти от моих ударов.
— Ты считаешь себя готовым к восьмираундовым боям?
— При хорошей подготовке и спаррингах, я готов.
— Теперь ты победил и можешь расслабиться, что бы тебе хотелось съесть?
— У меня дома замаринованная куриная грудка, но я бы хотел бургер (смеется).
48-летний Остин в феврале вернулся на ринг после трехлетней паузы. Теперь на его счету 10 поражений при 29 победах (18 нокаутом) и четырех ничьих. На пике карьеры Остин претендовал на титул IBF, но проиграл нокаутом украинцу Владимиру Кличко (64−5, 53 КО) в 2007 году.