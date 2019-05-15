Казахстанский супертяж Дычко разобрал ошибки и сложности в бою с экс-соперником Кличко

Источник: AP 2019

Их поединок состоялся в минувшие выходные в рамках вечера бокса на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США). Поединок был рассчитан на шесть раундов, но завершился в третьем, когда Остин отказался от продолжения борьбы.

Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях. Этот успех позволил казахстанцу подняться в рейтинге BoxRec в супертяжелом весе.

Казахстанский супертяж получил бой на десять раундов после победы нокаутом над экс-соперником Кличко.

— Как чувствовал себя в поединке с Остином?

— Я чувствовал себя хорошо, нашел свой ритм. Немножко стал торопиться после нескольких попаданий в первом раунде.

— Рэй — опытный боец, который встречался со многими именитыми соперниками. Были какие-то сложности, из-за которых ты не мог его достать и остановить?

— Были несколько моментов, когда я, опять же, поторопился. В первом раунде провел несколько ударов и захотел закончить бой, но его опыт не позволил мне этого сделать, он смог уйти от моих ударов.

— Ты считаешь себя готовым к восьмираундовым боям?

— При хорошей подготовке и спаррингах, я готов.

— Теперь ты победил и можешь расслабиться, что бы тебе хотелось съесть?

— У меня дома замаринованная куриная грудка, но я бы хотел бургер (смеется).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4cprncy6iFM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.